«Valencia y Atlético son un espejo con matices diferentes» Martes, 21 agosto 2018, 00:15

Simeone vio en Mestalla un partido como el que se esperaba: «Los partidos contra este equipo tienen este perfil. Valencia y Atlético son un espejo con matices diferentes pero sí que hay características similares». Al entrenador del conjunto colchonero no le sorprende la evolución del equipo de Marcelino: «Cuando venimos aquí la temporada pasada siempre consideré que el Valencia iba a pelear por las plazas importantes y no me equivoqué, este año seguirá creciendo, han incorporado a futbolistas con diferentes características, tienen gente alta. Sacar puntos de aquí no va a ser fácil, intentamos llevarnos los tres puntos pero no fue fácil», comentó. Respecto a si la situación de este Valencia le recuerda a la del Atlético que cogió él, apuntó: «Hay muchas características similares, ya lo he dicho. Marcelino ha demostrado su trabajo donde estuvo y ahora además está respaldado con un gran club y el Valencia volverá a estar peleando por los puestos de privilegio».