El Valencia arriesga para asentarse en la Champions El director general destaca la operación Guedes: el club pagará el año que viene el primero de los plazos por el jugador luso | Alemany admite que han priorizado la confección de la plantilla al balance y que el próximo verano tendrán que vender futbolistas TONI CALERO Jueves, 13 septiembre 2018, 01:51

valencia. El Valencia lo fía todo a la Champions. O mejor, a la responsabilidad de cumplir en Liga como casi única vía accesible para repetir la próxima temporada en la mejor competición de clubes del mundo. La Champions es El Dorado porque los ingresos que trae, directos e indirectos, son clave para que el Valencia se asiente en la élite europea. Así que este verano, al calor del brillante trabajo de reconstrucción guiado por Marcelino y ejecutado por los futbolistas se ha arriesgado el Valencia con los números. «Hemos priorizado la confección de la plantilla al balance», reconocía ayer Mateo Alemany, consciente de que el equipo debe estar entre los cuatro primeros. Por eso vuelve una y otra vez a la importancia del encuentro ante el Betis después de un inicio complicado «en el que los resultados no han llegado».

El club pudo cuadrar la caja este verano vendiendo a alguno de los futbolistas por quienes sí hubo ofertas, según desveló ayer Alemany. Pero no. Tocó atreverse para darle a Marcelino mejores mimbres que en la 2017-2018. «El club ha hecho un esfuerzo extraordinario de no vender más allá de Cancelo como gran venta del verano. Entendemos que el valor de patrimonio de la plantilla ha tenido un incremento extraordinario y lo volverá a tener, por eso estamos muy tranquilos», puntualizó el ejecutivo. Cabe recordar que la plantilla del Valencia ya está en el top-20 (posición 16) de las más valoradas del fútbol europeo.

EN BLANQUINEGRO

El déficit del club de Mestalla sobrepasa los 20 millones de euros, una cifra que no parece inquietar demasiado a Alemany. El esfuerzo queda para más adelante y será el equipo, con sus resultados, quien determine cuánto tendrá que remangarse la dirección del Valencia el próximo verano. «Por estrategia y por la propia dinámica del club, al final del ejercicio será necesario vender jugadores. Hay otra alternativa, rebajar mucho el fair-play financiero, pero sin éxito deportivo es inviable crecer. La apuesta del club es por el éxito deportivo siempre sujetos al fair-play de la Liga, con seguridad el más férreo de toda Europa», destacó el balear, que sentenciaba sobre el asunto: «Aplazamos situaciones de venta para el año que viene, lo que nos preocupa ahora es el equipo y la temporada».

En una hora de comparecencia en la sala de prensa de Mestalla, Alemany hizo varios paréntesis. Uno de ellos para elogiar a Anil Murthy por su decisión de librar a Mestalla de humos. «Es una gran iniciativa que tuvo nuestro presidente y me parece lógica, coherente y respetuosa», afirmó aunque se permitiera un «empatizo con el que fuma puros, pero todo no puede ser». Luego, echó un capote a Javier Tebas sobre la decisión de la Liga de disputar partidos en Estados Unidos: «A todos nos incomodan estas cosas, pero si queremos que las teles paguen, a los mejores jugadores, los mejores equipos... Creo que es un experimento piloto, pero no se hace por capricho ni por molestar a nadie. Por suerte, aún no nos ha tocado a nosotros. Veremos en los próximos años».

Hechos los incisos, Alemany entró de lleno en los nombres propios de la actual plantilla. Un vestuario que dijo «ni hubiera imaginado hace cuatro meses». «No es que hayamos ido al plan A, diría al plan doble A», argumentó el ejecutivo. «Además de los fichajes, habló sobre los traspasos, a que el equipo pudiera perder alguno de sus jugadores importantes. No sólo estamos satisfechos de los que han llegado, que se adecuan a la idea del míster, sino que el equipo ha mantenido a jugadores fundamentales. Las incorporaciones han sido óptimas tanto en precio como en condiciones de futuro», acabó Alemany, quien agradecía la labor de la secretaría técnica liderada por Pablo Longoria su desempeño en los últimos meses.

Todos los caminos llevaron a Gonçalo Guedes, el futbolista más caro de la historia del Valencia. Y ahí sí sacó pecho, con fuerza, Mateo Alemany. Tildó la operación de «muy buena» después de desgranar algunas de las condiciones de pago. El Valencia asumirá los 40 millones de euros (más 17 en variables que Alemany no quiso especificar) a partir de agosto de 2019. En ese momento pagará al PSG el primero de los seis plazos por el portugués. «La clave del fichaje es cómo se paga. La financiación es súper blanda. Cualquier persona entiende que supone una extraordinaria facilidad para un fichaje. Guedes es un jugador importante con una edad muy interesante», concretó Alemany, que desveló cómo el Valencia ha reservado una cuantía «no muy grande» por si necesita fichar en invierno.

El Real Madrid no pujó

El Valencia tenía prevista «la contingencia» de la salida de Rodrigo Moreno pero el '9' de la selección continúa en la plantilla. El Real Madrid no hizo ninguna oferta por el delantero a lo largo del verano pese a que Alemany admitía ayer los temores a que finalmente Rodrigo se marchara. «Por suerte para el club y los aficionados, esa situación no se dio. Nosotros pusimos el listón muy alto, un listón disuasorio. De todas formas, algunas de las operaciones las hicimos con la previsión de que un jugador muy importante se nos fuera y tuviéramos que pagar sobre precios en el mercado», analizó Alemany, que considera razonable la cláusula de 120 millones de euros de Rodrigo Moreno.

El director general aseguraba también que no hubo problema alguno en los meses de negociación para cerrar la renovación de Marcelino y dio una de las claves de mercado del presente y el futuro: «La idea es que todos los futbolistas que vengan cedidos tengan una opción de compra», avanzó Alemany, quien dijo sentirse «muy feliz» en el club aunque entiende que su continuidad no es importante: «Tengo la confianza de accionistas y presidente. Vamos a ver cuánto tiempo aguantan».

En junio de ese año expira el contrato de Dani Parejo y aún no ha comenzado las negociaciones para renovar al capitán. Alemany se mostró ayer muy tranquilo al respecto: «Es un jugador muy importante para nosotros y él está feliz. Lo único que puedo decir es que espero que esté con nosotros muchos años».