El Valencia alega por la amarilla a Parejo Dani Parejo. / ep El club esgrime que el acta no se ajusta a la realidad al entender que el blanquinegro ni derribó a Lucas ni actuó «de forma temeraria» R. D. VALENCIA. Viernes, 5 abril 2019, 00:11

El Valencia presentó ayer alegaciones previas para tratar de que le sea retirada la tarjeta amarilla que vio el miércoles su capitán, Dani Parejo, ante el Real Madrid y que, por ser la quinta, le impedirá jugar mañana (18.30 horas) ante el Rayo Vallecano.

En su escrito al Comité de Competición, tal y como adelantó Deportes Cope Valencia, el Valencia aporta el vídeo con la acción sobre Lucas Vázquez que ocasionó la amonestación por parte del árbitro para defender que no hubo contacto y que, por tanto, no hay motivo para la tarjeta. El club blanquinegro entiende que la redacción del acta que realizó el colegiado aragonés Jaime Latre no se ajusta a la realidad. «En el minuto 64 el jugador (10) Parejo Muñoz, Daniel fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón, de forma temeraria», reza el acta. El Valencia cree que el mediocentro ni tumbó a Lucas Vázquez, que ya estaba sobre el césped, ni actuó de manera imprudente. Así se lo ha hecho saber al Comité de Competición.

De no prosperar las alegaciones previas del club de Mestalla, Parejo será sancionado con un partido de suspensión al acumular cinco cartulinas amarillas.

La ausencia de Parejo se convierte en un quebradero de cabeza para Marcelino, ya que en la plantilla no existe un jugador de su corte. El más parecido es Carlos Soler, pero el técnico todavía no ve al canterano con el poso suficiente para portar la manija del equipo. En otras ocasiones el acompañante de Kondogbia es Coquelin en un doble pivote defensivo, pero el francés todavía no está recuperado de su lesión. Por tanto, Marcelino tendrá que elegir entre Carlos Soler o Wass, que también ha actuado ahí en alguna ocasión.

Lo que está claro es que Parejo se hace notar cada vez que juega. Frente al Real Madrid tuvo un acierto del 92 por ciento en los pases y en los lanzamientos en largo atinó siete de nueve. La sociedad que forma con Kondogbia se convierte en un muro. Entre los dos recuperaron 18 balones -siete el centroafricano y 11 el madrileño- y dejaron en evidencia al tridente madridista que formaban Casemiro, Modric y Kroos.

A la espera de la decisión del Comité de Competición, el capitán blanquinegro exhibió en sus perfiles de redes sociales la implicación con el Valencia y sus aspiraciones. «Jugar, luchar, insistir, resistir y jamás rendirse. Eso es el Valencia CF, eso es Mestalla. Anoche lo demostramos, pero queremos más. Estamos en el buen camino. Amunt». Este era su mensaje para los aficionados, orgullosos del devenir del Valencia y esperanzados en el futuro.