El Valencia aguarda a Kevin Gameiro y Marcelino asegura que no tiene prisa con los fichajes

Kevin Gameiro no se ejercitó ayer con sus compañeros en los entrenamientos programados por Simeone. El delantero francés lleva dos días al margen del grupo pese a que no sufre ninguna dolencia física. El Atlético de Madrid -cerca de confirmar el fichaje de Kalinic- tiene claro que Gameiro no va a seguir y espera que el traspaso al Valencia se cierre muy pronto.

Desde la perspectiva del club de Mestalla se aguarda el aterrizaje del francés aunque no es seguro que Gameiro llegue a la estadía del equipo blanquinegro en Crans Montana. La posibilidad, no obstante, sigue abierta porque el deseo del futbolista es cambiar de aires cuanto antes y ponerse a trabajar lo más rápidamente posible a las órdenes de Marcelino García Toral. El técnico pidió ayer paciencia con los refuerzos. «No tengo prisa, lo importante es que vengan los jugadores que queremos que vengan. La fecha es algo secundario. Si viene -a Suiza- mejor, y si no, no nos pondremos nerviosos», explicó el técnico asturiano.