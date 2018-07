El Valencia aguanta el tirón económico Zaza, en un entrenamiento reciente del Valencia. / Ana Julia B. Palacio El club no necesita una gran venta e insiste en que sólo se darán salidas de los jugadores importantes si la cifra es astronómica HÉCTOR ESTEBAN CRANS-MONTANA. Lunes, 23 julio 2018, 00:28

El Valencia no tiene la necesidad de vender este verano a más jugadores. La situación económica no es la ideal, pero no hay una urgencia porque el proyecto no sólo ha virado en lo deportivo sino también en las cuentas. La temporada, a nivel económico, acaba de abrir sus hojas de cálculo y ahora mismo con las buenas perspectivas de ingresos por la Champions League y los derechos de televisión -superarán los 100 millones de euros- la calma preside la planta noble del club de Mestalla, que ha visto como llega un balón de oxígeno tras dos temporadas durísimas en todos los aspectos.

Hace un año, durante la estancia en Evián, el club ya sabía que tendría que colocar a un jugador a un precio de estrella de primer nivel. El elegido desde el primer momento era Joao Cancelo, jugara o no en el Valencia la campaña pasada. Su cesión al Inter de Milán ya marcó un precio de salida para equilibrar las cuentas: entre 35 y 40 millones de euros. El Inter no se quedó con Cancelo pero la magia de Jorge Mendes lo llevó a la Juventus por 40,4 millones, un negocio redondo y un respiro para el club de Mestalla.

El Valencia cerró la temporada pasada con un déficit por encima del esperado. Unos números rojos que rondarán los 30 millones de euros y que suman un tercer ejercicio con pérdidas. A pesar de todo, el equipo se ha movido bien en el mercado y ha incorporado a cinco jugadores por un global de algo más de 50 millones. El discurso de «no hay dinero» de la propiedad el año pasado es ahora más flexible. El club todavía puede aguantar el tirón aunque es cierto que el déficit debe de ser cada día más liviano para que el proyecto tenga viabilidad.

La calma preside la plana noble del club de Mestalla gracias a los ingresos de televisión y la Champions

En la temporada actual se puede cerrar en rojo aunque en ningún caso con los números actuales. La realidad es que a día de hoy no existe la necesidad de una gran venta, aunque habrá que esperar a los números de la próxima auditoría para ver cuál es la situación real del club.

Ahora hay varios nombres sobre la mesa. Uno, el de un Simone Zaza por quien se espera un traspaso que deje un pellizco importante en el club. Habrá que esperar a los movimientos del Milan tras sus cambios en la propiedad y además, al club italiano le levantaron una sanción y jugará la Europa League. Zaza sabe que si no encuentra acomodo en otro equipo o se empeña en continuar en el Valencia, deberá asumir el rol de cuarto delantero.