El Valencia no afloja y mantiene su rechazo a la nueva Supercopa Valencia y Barcelona estarán presentes en la próxima edición de la Supercopa de España. / jesús signes La entidad de Mestalla está a la espera de la respuesta del Consejo Superior de Deportes mientras LaLiga acepta el formato que impulsó la Federación El club pelea para disputar el torneo sólo contra el Barcelona TONI CALERO Jueves, 27 junio 2019, 01:28

valencia. El Valencia no se mueve una coma en su postura respecto al formato propuesto para la próxima Supercopa de España. Seguirá peleando el club de Mestalla por disputar el título sólo contra el Barcelona en un partido que tradicionalmente sólo juegan el campeón de Liga y el campeón de la Copa del Rey. El plan del Valencia sigue intacto después del acercamiento entre LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol, impulsora del cambio en la Supercopa. La patronal, dirigida por Javier Tebas, fue uno de los principales apoyos del club blanquinegro en su pugna por tumbar la 'final four' que quiere Luis Rubiales. Sin embargo, LaLiga decidió retirar las denuncias hechas en la Audiencia Nacional por el cambio de formato tanto en la Copa del Rey como en la Supercopa. Este cambio de parecer llega tras muchas reuniones entre las partes con el Consejo Superior de Deportes y posibilita la firma de una prórroga en el convenio de coordinación que regula las relaciones entre ambos.

El 'acuerdo' entre LaLiga y la Federación permitirá que el 4 de julio se sortee el calendario de Primera División. Para ese mismo día está prevista una Asamblea de Clubes en LaLiga y el Valencia obviamente estará presente y esperará a la decisión definitiva para ver qué pasos puede dar respecto a su reclamación por la nueva Supercopa. La entidad de Mestalla, mientras tanto, se encuentra a la espera de la respuesta del Consejo Superior de Deportes, organismo al que elevó su queja por el cambio de última hora de la próxima Supercopa. «La posición del Valencia es clara. Hemos competido con un reglamento que estipula que el campeón de Liga y el campeón de Copa juegan la Supercopa. Nosotros decimos: «No cambie las condiciones cuando ya tenemos el derecho adquirido». La Asamblea de la Federación se dio tres días después de que el Barça fuese campeón de Liga, más razón si cabe para no cambiar el formato, y aún más con el Valencia ganando la Copa. Lo que queremos nosotros es que un tercer organismo, el Consejo Superior de Deportes, determine cuál de las dos tesis tiene razón», explicaba Mateo Alemany a finales de mayo.

El Valencia, por tanto, no está por la labor de boicotear esa 'final four' propuesta por la Federación, sino que la siguiente Supercopa se juegue en los términos con los que se arrancó en la 2018-2019. La 'invitación' a Real Madrid y Atlético (uno como semifinalista copero con mejor historial, otro como subcampeón de Liga) resta posibilidades al Valencia de conquistar el título. Además, y según adelantó en su momento la Cope, tanto el Barça como el Real Madrid pueden percibir seis veces más que el club de Mestalla, que ganaría aproximadamente un millón de euros por participar.

El Real Madrid, invitado junto al Atlético, percibirá seis veces más que el conjunto blanquinegro El Valencia espera a la decisión definitiva de la Asamblea de clubes, prevista para el 4 de julio

La idea de la Federación, dentro de los cambios que ha impulsado también en la Copa del Rey, es que la Supercopa tenga una mayor visibilidad tanto en nuestro país como en el extranjero. Es por ello que la opción más factible pasa por es 'final four' (semifinales y final) en Arabia Saudí entre el 8 y el 12 de enero. «No tenemos intención de bloquear nada. No tenemos ninguna intención de no jugarla, el interés del Valencia, por su imagen y prestigio, es jugarla donde sea y contra quién sea. Estamos en el proceso de discutir el formato. Iremos a intentar ganarla», concluyó Alemany.