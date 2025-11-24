Unai Emery sigue dejando huella en la Premier League El que fuera entrenador del Valencia ha logrado levantar el vuelo con el Aston Villa esta temporada y ya se asienta en puestos de Champions League

Uno de los entrenadores más controvertidos y que causó una opinión más diversa en la era moderna del Valencia CF fue Unai Emery. Durante los años que estuvo en el banquillo, en un ciclo en el que coincidió con los David Villa, Silva, Mata y compañía, los blanquinegros fueron habituales en la disputa de la Champions League. Sin embargo, la coyuntura era otra bien distinta, se estaba muy a merced de los denominados 'grandes' de LaLiga especialmente en los duelos directos y se exigía poder tener aspiraciones más serias para poder luchar por algún título. Tras su salida de Mestalla, el técnico comenzó a conquistar distintos éxitos y esos trofeos que se le reclamaban. Y ahora, sigue siendo un referente al mando del Aston Villa.

El de Fuenterrabía ha logrado solventar un momento más que complicado en lo que supone esta etapa en la Premier League, después de que en su momento también dirigiera al Arsenal. Emery desembarcó en Villa Park el pasado noviembre de 2022. Tres años de estancia en los que su fútbol y un proyecto de garantías le han otorgado estabilidad. Pese a ello, en el inicio de esta campaña 2025-26 llegó a ser discutido e incluso se rebatió una posible destitución. Únicamente tres puntos obtenidos en las primeras cinco jornadas, con sólo un gol transformado para un equipo llamado a estar arriba resultaba un balance muy insuficiente.

Sin embargo, Unai Emery ha pasado de esa situación alarmante a devolver la normalidad, además compensando con creces ese comienzo de dudas. Tras la conclusión de la última cita liguera, 'los villanos' ya se elevan a la cuarta posición de la clasificación general. Seis victorias en las últimas siete jornadas lo confirman como el club y el técnico más en forma de Inglaterra.

En un camino nada sencillo, donde ha tenido que lidiar con hándicaps como la lesión de Tielemans, el pobre rendimiento de algunos de los fichajes o también unas menores prestaciones de jugadores como Watkins, hace que el Aston Villa haya rebasado a equipos como el Liverpool y Manchester United y se postule para volver a certificar su presencia en la Champions League, de la que no obtuvieron finalmente el billete el pasado curso.