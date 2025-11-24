Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La niña de 4 años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
Unai Emery, durante un partido con el Aston Villa. Reuters/Jason Cairnduff

Unai Emery sigue dejando huella en la Premier League

El que fuera entrenador del Valencia ha logrado levantar el vuelo con el Aston Villa esta temporada y ya se asienta en puestos de Champions League

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

Uno de los entrenadores más controvertidos y que causó una opinión más diversa en la era moderna del Valencia CF fue Unai Emery. Durante los años que estuvo en el banquillo, en un ciclo en el que coincidió con los David Villa, Silva, Mata y compañía, los blanquinegros fueron habituales en la disputa de la Champions League. Sin embargo, la coyuntura era otra bien distinta, se estaba muy a merced de los denominados 'grandes' de LaLiga especialmente en los duelos directos y se exigía poder tener aspiraciones más serias para poder luchar por algún título. Tras su salida de Mestalla, el técnico comenzó a conquistar distintos éxitos y esos trofeos que se le reclamaban. Y ahora, sigue siendo un referente al mando del Aston Villa.

El de Fuenterrabía ha logrado solventar un momento más que complicado en lo que supone esta etapa en la Premier League, después de que en su momento también dirigiera al Arsenal. Emery desembarcó en Villa Park el pasado noviembre de 2022. Tres años de estancia en los que su fútbol y un proyecto de garantías le han otorgado estabilidad. Pese a ello, en el inicio de esta campaña 2025-26 llegó a ser discutido e incluso se rebatió una posible destitución. Únicamente tres puntos obtenidos en las primeras cinco jornadas, con sólo un gol transformado para un equipo llamado a estar arriba resultaba un balance muy insuficiente.

Sin embargo, Unai Emery ha pasado de esa situación alarmante a devolver la normalidad, además compensando con creces ese comienzo de dudas. Tras la conclusión de la última cita liguera, 'los villanos' ya se elevan a la cuarta posición de la clasificación general. Seis victorias en las últimas siete jornadas lo confirman como el club y el técnico más en forma de Inglaterra.

En un camino nada sencillo, donde ha tenido que lidiar con hándicaps como la lesión de Tielemans, el pobre rendimiento de algunos de los fichajes o también unas menores prestaciones de jugadores como Watkins, hace que el Aston Villa haya rebasado a equipos como el Liverpool y Manchester United y se postule para volver a certificar su presencia en la Champions League, de la que no obtuvieron finalmente el billete el pasado curso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  2. 2

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  3. 3

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  4. 4 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  5. 5 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  6. 6

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  7. 7

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»
  8. 8

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  9. 9

    Jesús Carbonell, concejal de Movilidad de Valencia: «No habrá Zona de Bajas Emisiones porque los partidos no han querido»
  10. 10 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Unai Emery sigue dejando huella en la Premier League

Unai Emery sigue dejando huella en la Premier League