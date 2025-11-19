Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ugrinic, durante un entrenamiento en Paterna. VCF

Ugrinic apura sus opciones para el derbi contra el Levante

El centrocampista del Valencia ultima su regreso tras los dolores en la zona de la rodilla y este miércoles se ha podido ejercitar junto al resto del grupo

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

Filip Ugrinic comienza a ver la luz al final del túnel. No están siendo unas semanas fáciles para el centrocampista, después de que llegara al Valencia CF este verano en una operación con costes económicos y con el afán de demostrar su valía en la liga española. Sin embargo, en la sesión de este miércoles en la Ciudad Deportiva de Paterna, el jugador ha podido volver a la rutina y ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros.

Carlos Corberán ha visto cómo contaba con un efectivo más a dos días de disputarse el derbi contra el Levante (viernes, 21:00 horas). El mediocentro ha mostrado su predisposición a incluso formar parte de la convocatoria, si no se resiente durante la sesión previa al encuentro y si así lo considera el técnico. Ya en los días previos había venido realizando distintos ejercicios, incrementando las cargas de trabajo y evolucionando favorablemente.

Si bien sin plazos exactamente definidos, se estimaba que Ugrinic pudiera regresar a finales de este mes de noviembre. Y es que unos fuertes dolores en la zona de la rodilla, donde se llegó a cuestionar que le afectaron en su anterior etapa en el Young Boys, han mermado al futbolista suizo. Dentro de las precauciones tomadas con él, su reaparición apunta a ser de cara a esta jornada.

Hasta la fecha, Ugrinic apenas ha podido disputar 90 minutos de juego, que se han repartido en cuatro compromisos distintos. En ellos, dio una asistencia de gol contra el Espanyol. Precisamente, esa fue su última aparición pública, el pasado 23 de septiembre. Aunque ante el Oviedo y Girona formó parte de la citación, vio los partidos desde el banquillo. Y después, a mediados de octubre, se confirmaron las dolencias de rodilla que le han mantenido alejado de los terrenos de juego durante cuatro jornadas de Liga más el duelo de la Copa del Rey.

