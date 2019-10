Tres goles de Wilmar y el autobús apedreado Desfilis 'El túnel del tiempo' de Paco Lloret PACO LLORET Viernes, 18 octubre 2019, 23:54

Aquel partido en el desaparecido Vicente Calderón tuvo de todo, fue un choque de alto voltaje de principio a fin. Una victoria espléndida del Valencia con un triplete de Wilmar Cabrera, una expulsión, un penalti fallado, un arbitraje de juzgado de guardia y un violento episodio posterior. Los ultras rojiblancos apedrearon el autobús valencianista en la cuando iniciaba su viaje de regreso a casa. Corría la temporada 84-85 y ambos equipos pugnaban por consolidarse en la zona alta. Aquella victoria del Valencia en el feudo del Atlético de Madrid certificaba que los de Mestalla se habían convertido en un equipo incómodo como visitante y que solía competir al máximo en los grandes escenarios. Su trayectoria en anteriores salidas lo decía bien a las claras. Aquella campaña, el Valencia ganó casi el mismo número de partidos fuera que en su campo. Cinco triunfos locales por cuatro a domicilio y, sobre todo, muchos empates. Le costaba ganar pero sus rivales tampoco lo tenían fácil.

En la primera vuelta, en Mestalla no hubo goles entre ambos rivales. Roberto Gil y Luis Aragonés, entrenadores de ambas formaciones, firmaron tablas tras noventa minutos muy disputados. Duelo táctico con sorpresa: un novel Quique Sánchez Flores que se hallaba en el servicio militar se encargó del marcaje de Hugo Sánchez. Todo un acierto, el ariete mexicano se quedó sin marcar. Lejos de asignarle un central clásico, la rapidez y la intuición de Quique dieron el resultado pretendido. Cuando se volvieron a ver las caras a orillas del Manzanares hubo otra maniobra estratégica del entrenador valencianista que funcionó a las mil maravillas. Arroyo, con el once espalda, se situó de falso extremo para darle más consistencia al centro del campo. Con Saura por la derecha, Wilmar Cabrera se quedaba como única referencia en el ataque. El plan dio sus frutos. Tanto Arroyo como el delantero charrúa habían debutado en esa campaña. Wilmar era la gran apuesta para un club sin recursos financieros para fichajes. El delantero era la gran apuesta, el único refuerzo de relumbrón. Sus tres goles en el Trofeo Naranja ante el Hamburgo desataron la euforia.

Aquella tarde iba a reeditar la gesta, esta vez en partido oficial. En los prolegómenos adquirió protagonismo el actor Mario Moreno ‘Cantinflas’ invitado al palco que hizo el saque de honor. El actor mexicano había sido anfitrión del Valencia casi veinte años antes, cuando en el verano de 1966, el club de Mestalla realizó su segunda gira por aquellas tierras y participó en la inauguración del estadio Azteca. Después del protocolo empezó a rodar el balón. El Valencia no tardó en inaugurar el marcador. Al cuarto de hora se estrenó Wilmar Cabrera. Una vertiginosa transición desde la defensa con un balón servido por Quique al ariete que dribló al portero local y marcó a puerta vacía. La tarde gris y, por momentos, lluviosa empezaba de la mejor manera posible para los visitantes. Un cuarto de hora después llegó el segundo gol. Wilmar Cabrera le robó el balón a Ruíz, central rojiblanco y que muchos años después fue director deportivo del Valencia, para, a continuación, lanzar un disparo seco que acabó dentro de la portería atlética.

Al descanso se presumía una avalancha sobre la meta de Bermell en la segunda parte. Así fue. Herido en su orgullo, el equipo de Luis trataba de acortar la diferencia lo antes posible. El encuentro se endureció al máximo y el colegiado naufragó. El partido le venía grande y barrió para casa. El árbitro Socorro González señaló un penalti por presunto derribo de Quique a Hugo Sánchez. El mexicano quiso estar a la altura de su paisano Cantinflas y escenificó una aparatosa caída dentro del área. Socorro que viene González se solía decir por entonces cuando arbitraba el trencilla canario. El lanzamiento del máximo castigo se estrelló en el poste. No era el día de Hugo Sánchez. Antes de ese lance había subido el tercer gol de Wilmar al marcador al superar de cabeza a Mejías, guardameta colchonero y a un defensa. Con una renta tan amplia el Valencia se replegó y se dedicó a defender el resultado. El Atlético no se rendía y en el campo valía todo. A Robert Fernández le partieron la nariz de un codazo. Sin embargo, el jugador de Betxí fue expulsado poco después. Con un hombre más, se intensificó el dominio local.

En los últimos diez minutos llegaron los dos goles del Atlético, ambos obra de Marina, un escurridizo interior que disponía de un excelente disparo. La grada se volcó en busca del tercer tanto mientras el Valencia aguantaba el chaparrón a la desesperada. El resultado ya no se alteró pero hubo un desagradable incidente posterior. La tensión vivida dentro del estadio desembocó en un apedreamiento del autobús que trasladaba a la expedición camino de Valencia. El viaje por la antigua carretera nacional 3 incluía una parada para cenar en Villarrubio muy cerca de donde perdió la vida en accidente automovilístico Nino Bravo en abril de 1973. Lo más sorprendente es que del autobús que circulaba por la M-30 bajó García Pitarch, fresco como una rosa porque no había jugado y emprendió una veloz carrera como el “Correcaminos” hasta detener a uno de los agresores.