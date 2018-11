El tren de la Champions no espera a nadie Guedes pelotea con Jaume, Wass y Carlos Soler sobre el césped de Paterna. / irene marsilla El Valencia, obligado a ganar al Girona para no alejarse más de la cuarta plaza | Regresa Guedes después de tres largas semanas de ausencia ante el conjunto de Eusebio, que llega sin Stuani ni Portu TONI CALERO * ACALERO@LASPROVINCIAS.ES Sábado, 3 noviembre 2018, 01:41

El tiempo aprieta cada vez más. El Valencia va de ultimátum en ultimátum. Contra el Leganés, ocasión perdida. En Bilbao, más de lo mismo. La nueva esperanza se llama Girona y acude hoy a Mestalla sin Stuani, Portu (vaya alivio para Marcelino) y varios futbolistas más de entre su núcleo duro. «Somos favoritos», mantiene el técnico asturiano. Y es cierto, no sólo por las ausencias del rival sino porque el Valencia se hizo para estar en la Champions. Un torneo en el que quiere volver a estar y que empezará a peligrar seriamente si el conjunto blanquinegro no mordisquea desde ya la diferencia respecto a la cuarta plaza. Ahora hay ocho puntos, tropezar de nuevo puede significar estar a diez u once. Y eso significaría un mazazo muy difícil de digerir.

«Estamos muy cerca de ganar, tenemos el reto de intentar generar un clima favorable con nuestro juego y que el público ayude a los futbolistas», reflexiona Marcelino. Todo lo que espera Mestalla para esta tarde son los tres puntos. Aún persigue el Valencia su primer triunfo como local esta temporada y lo hace contra un Girona que no conoce la derrota a domicilio. En esta Liga loca se dan datos de este tipo o los claroscuros del Valencia: firme en defensa (ha recibido cuatro tantos menos que el líder) y ausente en ataque, una problemática que desde hoy intentará solventar Marcelino con la contribución del renacido Santi Mina y un Gonçalo Guedes que regresa después de tres larguísimas semanas de ausencia por lesión.

«No creo que un futbolista cambie la dinámica de un equipo, pero con Guedes aumentamos las posibilidades de ser más profundos y más directos», analizó Marcelino. Lo normal pasa por una suplencia del portugués después de varios partidos parado y, según se desarrolle el choque, dispute algunos minutos pensando en la visita del Young Boys en la Champions. Mina sí cuenta con más opciones porque la sequía afecta a Rodrigo, Batshuayi y Gameiro pero nada tiene que ver con el gallego: en Zaragoza, el día de su reaparición, hizo dos goles con una efectividad del 100%.

Es una incógnita saber qué dupla de ataque saltará de inicio ante el Girona y en el centro del campo también maneja Marcelino varias posibilidades. La baja de Parejo abre el abanico. Coquelin y Kondogbia «perfectamente pueden jugar juntos», aunque el técnico contempla «a Carlos, igual que Wass, Coquelin o Kondogbia. Todos son compatibles». Ellos cuatro son favoritos para ocupar las posiciones del centro del campo con Vezo actuando de lateral derecho para cubrir la ausencia de Piccini. Gayà regresará al once tras descansar ante el Ebro y por decisión técnica no entró en la convocatoria Mouctar Diakhaby.

Si el Valencia necesita sí o sí la victoria esta tarde, el Girona acude a Mestalla listo para dar el susto aunque muy cómodo en la zona tranquila de la clasificación. Eusebio Sacristán se ha visto obligado a alistar seis futbolistas del filial por el aluvión de bajas que padece. Garay y Paulista no tendrán que lidiar con el 'pichichi' de la Liga, Cristian Stuani, ni tampoco con el exvalencianista Portu. Juanpe, Aday Benítez, Mojica y Douglas Luiz no han salido de la enfermería y 'Choco' Lozano se quedó en Girona al estar sancionado. Eusebio, al menos, ha podido recuperar a Álex Granell, que encadenaba tres partidos sin jugar por problemas musculares.