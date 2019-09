«Trabajé mucho para que me llegaran estos minutos, estoy feliz» Domingo, 29 septiembre 2019, 00:25

Dice Manu Vallejo que cuando Albert Celades le llamó para calentar no se lo «creía». «Imagínate las ganas que tenía. Trabajé mucho para que me llegaran estos minutos, estoy muy feliz». El futbolista del Valencia pasó de no estar convocado a estrenarse con la elástica blanquinegra, ayer azul, y con protagonismo. Asistió en la primera jugada en la que participó y en la segunda lo intentó: «Me siento regular, iba un poco cansado y quise terminar la jugada y ahora se me queda un sabor de boca amargo, porque si hay un compañero hay que darla, ahora le he pedido perdón a Rodrigo», explicó un Manu Vallejo quien recordó que el Athletic llevaba «17 partidos sin perder en San Mamés.»