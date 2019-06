«Es el caso que más tiempo nos ha ocupado» Martes, 4 junio 2019, 23:50

Juan de Dios Crespo es el abogado -de origen madrileño pero criado como un valenciano más- que se ha encargado de desmontar una a una las cuestiones que la FIFA quería establecer como irregularidades y que afectaban tanto al Valencia como al Villarreal. «Es el caso que he llevado que más tiempo nos ha ocupado», confesaba ayer visiblemente satisfecho por la resolución. El jurista fue, por cierto, quien depositó en su momento los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión que tenía el delantero brasileño, Neymar, cuando militaba en el Barça, antes de fichar por el PSG. Es uno de los mayores expertos en derecho deportivo del mundo y sobre el caso que ha supuesto la salida airosa del Valencia admitía que «conforme nos iban pidiendo documentación íbamos presentando escritos para demostrar que no tenían razón». «Siempre he sido optimista porque era evidente que ni Valencia ni Villarreal habían incumplido nada. Tanto uno como otro equipo hicieron bien las cosas en su momento y nosotros trabajamos luego duro para demostrar la falta de pruebas. Ninguno de los fichajes realizados dejaba hueco para posibles sanciones».