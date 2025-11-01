Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Thierry, ante Vinícius en el partido en el Bernabéu. AFP

Thierry, otro doloroso partido y un error en el penalti

El lateral luso vuelve a dejar su banda libre para el rival y el valencianismo se pregunta por qué no juega el canterano Iranzo

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:13

Comenta

No es lo único que no funciona en el Valencia, pero su banda ya lleva muchos partidos convirtiéndose en un pasillo para los rivales. Thierry ... Correia regresó tras casi un año alejado de los terrenos de juego por la lesión de su compañero Dimitri Foulquier y desde aquel partido contra el Barça en el que ha tenido minutos, las actuaciones del luso han dejado mucho que desear.

