Thierry, otro doloroso partido y un error en el penalti

No es lo único que no funciona en el Valencia, pero su banda ya lleva muchos partidos convirtiéndose en un pasillo para los rivales. Thierry ... Correia regresó tras casi un año alejado de los terrenos de juego por la lesión de su compañero Dimitri Foulquier y desde aquel partido contra el Barça en el que ha tenido minutos, las actuaciones del luso han dejado mucho que desear.

En el partido contra el Real Madrid, una vez más, el lateral portugués se ha mostrado falto de intensidad y especialmente Bellingham ha sabido aprovecharse de esta situación. Al descanso, los merengues ya ganaban por tres goles a cero. El primero, por un dudoso penalti tras pitar el colegiado una mano a César Tárrega, y a punto estuvo de haber un cuarto si no llega a ser por el fallo de Vinícius a la hora de ejecutar desde los once metros.

La pena máxima, sin ninguna duda, fue pitada después de que Correia entrase a destiempo a Carreras. Nadie protestó en una jugada por la que todavía se pregunta el valencianismo.

Mientras, en el banquillo está Rubén Iranzo. El chaval de Picanya, de 22 años, no cuenta con oportunidades. Mientras Corberán suele rotar y llega a dejar a futbolistas como Pepelu, Santamaría o en la noche del sábado, a Javi Guerra en el banquillo, Thierry sigue en el once inicial casi por decreto. Más trabajo para futbolistas como Luis Rioja que se ven obligados a intentar tapar el espacio que deja el luso.