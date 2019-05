La Tertulia Torino reivindica una lona en Mestalla para Roberto Gil Participantes de la Tertulia Torino de ayer. / irene marsilla La Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes de la ciudad acoge una reunión para recordar el acto por el centenario LOURDES MARTÍ Viernes, 17 mayo 2019, 01:06

valencia. Fueron cuatro en sus inicios. Literalmente. Corría el año 1995 y cuatro miembros de la sociedad civil valenciana formaron la Tertulia Torino. Su sentimiento por el club de Mestalla era su único vínculo. En el año del centenario suman 37 personas y el lazo que les liga continúa siendo la pasión por la entidad blanquinegra.

El pasado 22 de marzo, la Tertulia Torino celebró un multitudinario acto en el Paraninfo de la Universitat. Allí, con el presidente del Valencia de testigo, Anil Murthy, reivindicó la «propiedad sentimental» del club de Mestalla. Ayer, algunos de sus miembros volvieron a reunirse. También a pocos metros del lugar de nacimiento del club de sus vidas, en la Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes de la ciudad. Su presidente, Manuel Sánchez Luengo, dio la «bienvenida» a los miembros de la Tertulia, a una sociedad que cumple «160 años»: «Es una satisfacción realizar aquí este tipo de reuniones. Esta también es vuestra casa», dijo. El siguiente en hablar fue Fernando Gómez Colomer. El exfutbolista del Valencia y analista de LAS PROVINCIAS, también forma parte de la Tertulia Torino, un hecho que le «enorgullece» y un lugar común en el que aprende «mucho»: «A veces me pregunto cómo vivís tan radicalmente el sentimiento del Valencia. Me gusta, esto es fútbol, es pasión. Es un honor compartir inquietudes con vosotros sobre todo en un año como el del centenario». Colomer hizo referencia a otro exjugador también presente, Roberto Gil, figura que reivindicó: «La memoria es muy importante, las lonas de Mestalla confirman, estoy encantado y orgulloso de estar ahí. Muchos merecen estarlo y aunque sé que no hay espacio para todos él debería estar», una propuesta que fue aprobada por una gran ovación.

El también colaborador de este periódico, Miquel Nadal, leyó la declaración de intenciones que se hizo pública con motivo del centenario en el Paraninfo de la Universitat. Además de José Rafael García Fuster, presidente de la Tertulia y Ana Julia Roselló, vicesecretaria, ambos en la mesa de parlamentos, acudieron entre otros Merchina Peris, pionera en el fútbol femenino e hija del mítico Vicente Peris, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps o la columnista de este periódico, Cristina Grau, entre otros.