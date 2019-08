Tensión sobre los refuerzos entre Fran Escribá y Miñambres Martes, 20 agosto 2019, 23:45

Fran Escribá, técnico valenciano que dirige al Celta, ha tenido el primer roce público respecto a la política de fichajes que ha realizado el director deportivo. Se quejaba el técnico cuando perdió contra el Real Madrid sobre la incorporación de jóvenes de la cantera al primer equipo. «El Madrid ha sacado a tres internacionales, y yo he tenido que sacar a un chico de la casa -Losada». Eso molestó a la cúpula de la entidad y Miñambres fue quien le respondió, también públicamente. «Hablándolo con él, creo que no fue la mejor rueda de prensa de su historia, que no la va a recordar como la mejor rueda de prensa. Dijo una cosa pero después, cuando hablo con él, me transmite otra».