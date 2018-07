Carlor Soler: «La temporada pasada ofrecimos nuestro mejor nivel pero ahora tenemos Champions y hay que dar más caña» Carlos Soler, durante el entrenamiento vespertino que el Valencia realizó ayer. / Lázaro de la Peña / VCF HÉCTOR ESTEBAN CRANS-MONTANA. Lunes, 23 julio 2018, 01:30

Carlos Soler salió al rescate del Valencia de la mano de Voro. En una temporada donde el club iba en barrena en todas sus facetas. La cantera fue el soplo necesario para cambiar la dinámica. El curso pasado, de la mano de Marcelino, fue uno de los puntales de un equipo de Champions. La banda derecha no era su lugar natural, pero su capacidad camaleónica y su talento lograron que cumpliera con sobresaliente la misión encomendada. Soler es polivalente, una característica muy valorada en este cuerpo técnico. Madura a pasos agigantados y ya ha tocado a las puertas de la selección. De momento, como él mismo reconoce, no ha tocado su techo.

-¿Cómo afronta su primera temporada de Champions?

-Es muy ilusionante porque para muchos de nosotros es la primera vez que jugamos la Champions. El Valencia regresa a la máxima competición y seguro que va a ser una temporada difícil pero va a ser muy bonita. Hemos empezado a trabajar a tope desde el inicio y ante el Galatasaray, en el primer partido, vimos que había buenas sensaciones.

-Veo que ha cambiado de dorsal y luce el '8' a la espalda. Un número que significa palabras mayores.

-Es un número que me gusta, en la pretemporada lo voy a llevar y ya veremos si lo cojo al final.

-Un número que lucía Rubén Baraja, un mito para Mestalla y brújula del gran Valencia de Benítez.

-En su día fue mi entrenador en la cantera y me dio mucha confianza, me gusta bastante y lo de Baraja es un aliciente. Pero el número es lo que menos importa.

-El primer partido lo jugó en el centro y se le vio con mucha solvencia.

-Era el primer partido, ante un equipo de Champions League que llevaba más días que nosotros de preparación. Creo que lo encaramos muy bien, con las cositas que hemos estado preparando y todo lo asimilado desde el año pasado. Creo que el partido salió bien y yo tanto en el medio como por fuera me siento muy cómodo.

-Compartió ese eje del centro con Uros Racic, que ofreció una gran imagen. ¿Qué tal con el serbio de pareja?

-Es un chico al que le estamos ayudando mucho en estos primeros días. Yo estoy entrenando últimamente de mediocentro con él, le ayudo con mi inglés en lo que puedo, y ayer la verdad es que fue uno de los mejores del partido. En los entrenamientos también lo está haciendo muy bien.

-Marcelino habló de un Valencia muy reconocible. El 4-4-2 es un signo de identidad y lo tienen muy bien aprendido.

-Desde principios del año pasado sabíamos que íbamos a jugar un 4-4-2 porque es un sistema que al entrenador le gusta y nos ha ido muy bien, creo que ahora estamos volviendo a recordar los mecanismos, enseñándoselo a la gente nueva que está viniendo y la verdad es que se nos reconoce por nuestro estilo.

-El Valencia es un equipo solvente y sólido.

-Somos un equipo bastante compacto y sabemos muy bien a lo que jugamos. Llevamos un año con este estilo de juego y vamos a seguir en esta línea.

-Va a tener mucha competencia este año: Parejo, Kondogbia, Coquelin, Racic, Ferran...

-Al final en el fútbol hay fichajes. Es bueno para el grupo y para cada jugador de manera individual.

-Este cuerpo técnico valora la polivalencia de sus futbolistas. Marcelino habló de más calidad que cantidad. ¿Siente que le va como anillo al dedo este plan de trabajo del entrenador?

-Ser polivalente da más posibilidades de estar en el campo. En la Academia jugué de '6', antes delantero, centrocampista con llegada, ahora en varias posiciones del centro del campo. Te da más posibilidades.

-Una de las sorpresas al inicio de la pasada temporada fue su posición en la banda. Marcelino ha exprimido sus posibilidades. ¿Cómo se siente en esa zona?

-Cómodo y con confianza. Es cierto que estos días estoy jugando más por el medio pero si me toca jugar por banda, como el año pasado, perfecto. El míster ya me dijo que me necesitaba para jugar por banda, que necesitaba unas cualidades que yo tenía. Aún me queda jugo por exprimir, mejorar, sacar más cosas, pero eso con los partidos lo cogeré.

-Marcelino dice que él sólo ofrece las herramientas para que los jugadores den lo mejor que tienen. Es cierto que la plantilla responde a la exigencia.

-Evidente. El año pasado todos dimos nuestro mejor nivel, o estuvimos muy cerca de él y eso fue lo que nos llevó a la Champions League. Este año será lo mismo pero con una competición más. Lo que hay que dar es más caña.

-¿La lesión en el tobillo de la temporada pasada frenó su línea ascendente?

-Sí, además era la lesión más grave que he tenido. Hasta ese momento lo había jugado todo, tanto por banda como por dentro, y estar más de cincuenta días parado, cuando no esperaba que fuera tanto, es al final complicado.

-¿Cómo gestiona esos momentos?

-Es difícil llegar todas las mañanas y ver que estás en la camilla y tus compañeros en el campo. Ves que quieres y te queda una, dos, tres semanas. Tuve paciencia y me recuperé bien, en el momento justo.

-¿Cómo ha cambiado Carlos Soler desde su debut al momento actual?

-Cuando debuté ya dije que hacía en el campo lo que siempre había hecho desde niño. En ese momento era consciente de la dificultad de la situación del equipo, pero yo tenía que hacer lo mismo que hacía en la Academia. En esos seis meses me fue todo genial y luego cuando empezó la temporada pasada sabía que iba a ser importante para mí, iba a ser una campaña completa, con un cambio de posición. Te tienes que acostumbrar y coger mecanismos y creo que en general fue una buena campaña. Ahora empiezo la pretemporada entera, desde el inicio y creo que será mejor para mí.

-El cambio de posición y el sacrificio exigido, ¿le ha hecho mejor futbolista?

-Con lo que pide Marcelino a los jugadores de banda creo que he mejorado bastante en defensa. Me falta todavía, pero creo que soy un compañero generoso en el esfuerzo. Quizá me falta robar más balones y es algo que he hablado con el técnico para mejorar. Con más partidos lo lograré.

-Es un futbolista que no se arruga, que va fuerte al balón.

-Sí pero a mí me gustaría ir más fuerte todavía. Es un tema que en el fútbol de hoy en día cuenta mucho.

-Quizá la temporada pasada le faltó gol, ¿es una espinita clavada?

-Me acuerdo de ocasiones sencillas, que veía dentro y no convertí. Hice un gol, en la jornada dos, pero me gustaría mejorar ese registro esta temporada. Aunque es cierto que tampoco me voy a obsesionar. Si trabajo y disfruto, llegará.

-¿Cómo valora la apuesta del Valencia por la cantera?

-Con el primer equipo estamos Lato, Gayà, Jaume, Ferran, Nacho, yo... y ahora en la pretemporada han venido Álex Blanco, Centelles, Jordi Escobar, que es muy joven, de 2000 y yo soy de 1997 y me digo, ¡qué mayor soy, que mayor soy!... El Valencia siempre ha sacado jugadores buenos, van a seguir saliendo y se está realizando un trabajo magnífico. Ahora ha llegado también Kangin Lee, que tiene mucha calidad. Es bueno que haya gente de la casa.

-¿La primera camiseta de la Champions para quién será?

-Bueno, pues para mi familia, mis padres, mi hermano... yo he visto muchos partidos de Champions del Valencia, cuando debute será un día muy especial. Escuchar el himno debe de ser muy bonito y lo recordaré con cariño.

-¿Qué tal la experiencia con la selección?

-La verdad es que muy bien, el grupo me trató fenomenal y la experiencia fue muy buena. Entrenar con ellos ayuda mucho.

-¿Espera contar con la confianza de Luis Enrique?

-Ojalá me tenga en mente pero ahora estoy en el ciclo de la sub-21, donde nos queda un partido para clasificarnos para el Europeo. A Celades, que ya no está, le deseo lo mejor porque me dio la oportunidad y he sido titular con él.

-En esa habitación que comparte con Lato no habrá secretos. Ustedes son inseparables.

-Estamos juntos desde benjamines, son muchos años, y casi sin hablar nos entendemos.