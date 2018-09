Tempestad en el reino de Mou El United protagoniza el peor arranque en la Premier desde hace 29 años, con el entrenador enfrentado a una de sus estrellas: Pogba El Valencia puede poner fin a la etapa del portugués; en Manchester suena Zidane JUAN CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Lunes, 1 octubre 2018, 00:17

¿Algún aficionado del Valencia se imagina esta frase pronunciada por Marcelino y dirigida solapadamente a Peter Lim?: «Esta temporada va a ser complicada. Tenía mis planes desde hace meses y me he encontrado con el mercado cerrado y en una situación que no esperaba. Así va el fútbol. Creo que el fútbol está cambiando y los directivos deberían ser llamados entrenadores. Creo que somos más entrenadores que directivos...». Quizás en un pasado muy cercano en el tiempo se podía haber aplicado al escenario valencianista pero en realidad corresponde a Mourinho, uno de los pocos entrenadores que se pueden permitir este tono de discurso en verano.

Ante este panorama, es hasta lógico pensar que apenas mes y medio después de este ácido discurso, su futuro esté cuestionado. Llegará el Valencia hoy a Manchester con una ciudad revuelta por la tendencia negativa que lleva el United y que puede acabar con la destitución del amigo de Peter Lim y Jorge Mendes. El 3-1 del sábado en Londres contra el West Ham ha abierto en canal al rival europeo del Valencia, hasta el punto de situarle en el peor arranque que ha vivido en la Premier en los últimos 29 años, con 10 puntos (a nueve del City) gracias a tres victorias, un empate y tres derrotas.

La prensa inglesa cargaba abiertamente contra Mourinho, situándolo en el centro de la diana hasta el punto de encontrarle ya sustituto: Zidane. De hecho, los medios publicaban ayer que durante el viaje de regreso en tren de Londres a Manchester, la directiva del United ya estudiaba el posible relevo del entrenador. Es el vicepresidente deportivo, Ed Woodward el que tiene que decidir y seguramente esperará a ver lo que ocurre mañana en Old Trafford (el sábado reciben al Newcastle).

Juan Mata Jugador del United «Es un partido muy especial, tengo fantásticos recuerdos de la gente, del club, de los aficionados...»«Es un grupo difícil, el segundo partido es muy importante, si no se puede complicar la situación» «Es casi el mismo equipo, el mismo entrenador, y van a darle la vuelta a la situación muy pronto, tienen nivel para hacerlo»

En realidad, la situación de Mourinho lleva agitada bastante tiempo, cosa que tampoco extraña conociendo su acusada personalidad. «No hay nada que hacer. Mis refuerzos son Pogba, Fellaini, Lindelof, Rashford... este no es mi equipo. Entregué una lista al club con cinco jugadores que interesan», se quejaba amargamente el luso a finales de julio. Ahora, la situación ha adquirido cierto tono más dramático. Mou y Pogba están enfrentados y hasta el futbolista ha tenido que escuchar los reproches mediáticos de Gary Neville -ex del Valencia- que le pidió que fuera «profesional» y no «mercenario»

El portugués se comprometió en 2016 con el United y firmó un contrato por tres temporadas más otra opcional a razón de 16 millones de euros anuales, pero las cosas no le están saliendo este curso nada bien. «La peor semana del reinado de Mou en Old Trafford», rezaba una de las reflexiones periodísticas publicadas, señalándole junto a Van Gaal y David Moyes -sus antecesores- como los responsables de que en el mítico estadio se haya ido apagando la pasión por el fútbol.