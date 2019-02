El técnico se muestra ácido con el VAR y con López Nieto LOURDES MARTÍ Jueves, 21 febrero 2019, 00:53

Estuvo ayer en Valencia López Nieto, ex árbitro y miembro del Comité Arbitral de la Competición Profesional, para defender con cifras la aplicación del VAR. Su reflexión fue que el VAR ha supuesto un incremento hasta el 98 por ciento en los aciertos de las decisiones arbitrales, respecto al 93 anterior a su implantación. Pero López Nieto también habló de la acción que hubo en Mestalla el domingo pasado en el que una caída de Wass dentro del área no fue castigada como penalti por la situación posicional de Gameiro. Ante ese apunte, Marcelino se revolvió. Justo en la última pregunta en la rueda de prensa, el técnico del Valencia se mostró ácido para contestar a López Nieto y reflejar su malestar con el VAR en lo que al Valencia se refiere. «No había fuera de juego de Wass y Gameiro no participaba en la acción», dijo, para añadir: «Ahora ya da igual. No me merece ninguna consideración ni atención. Los árbitros y el VAR pitan y nosotros a jugar al fútbol», dijo visiblemente molesto.