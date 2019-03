Talismán Mestalla La afición de Valencia tomó las gradas para animar a España. / juanjo monzó Parejo se gana una tremenda ovación del público similar a la que disfrutó Rodrigo tras su gol | La grada, la mayoría valencianista, se divierte con España y dedica una sonora pitada al jugador del Getafe Jaime Mata L. MARTÍ/ T. CALERO Sábado, 23 marzo 2019, 23:55

La parroquia de Mestalla siempre es fiel a los suyos. Rodrigo Moreno y Dani Parejo se llevaron las más sentidas ovaciones. Subían los decibelios en el coliseo blanquinegro cada vez que ambos futbolistas tocaban el balón. Enloqueció la grada con el tanto de Rodrigo. Otro fin de semana más. En el minuto 36 el colegiado pitó una falta perfecta para un futbolista. La grada lo tenía claro. «Parejo, Parejo», reclamaban. El número 21 de España cogió el balón. Se fue fuera, pero igual se llevó el aplauso de la afición. Era la primera parte y el fondo sur disfrutaba del de Coslada. Tras el descanso, fueron los ubicados en el norte de Mestalla los que gozaron con los córners que sacaba el capitán del Valencia.

La mayoría, obviamente, eran aficionados blanquinegros. Pero en un Mestalla teñido de rojo se dejaron ver prendas del Real Madrid. También del Levante. El capitán del conjunto azulgrana, José Morales, vio el encuentro desde tribuna. Al percatarse de él, un joven seguidor del conjunto granota no dudó en pedirle una fotografía. Se fue más contento que unas pascuas, primero por haber visto a uno de sus ídolos y segundo por poder inmortalizar el momento. «Debería ir a la selección», comentaba. Mientras Morales volvía a su asiento aparecía Tito. El director deportivo del Levante es un asiduo a Mestalla y ayer volvió. Hasta el padre del exvalencianista y actual futbolista del Sevilla Éver Banega estuvo en Mestalla, fue Marchena el encargado de gestionar su entrada.

Se divirtió la grada que incluso hizo la ola allá por el minuto 62 de encuentro. En el marcador seguía el uno a cero pero las sensaciones con Parejo y Busquets mandando en el centro del campo permitía que la afición se relajase. Peligro. Justo en ese momento llegó el penalti. Una ensordecedora pitada, lamentos y otra vez a animar. «España, España», repetían. Uno de esos seguidores que no dejaba de empujar era Manolo el del Bombo. El fiel seguidor de la selección y del Valencia volvió a Mestalla con su atuendo habitual. Paseó por la grada. Se fotografió el aficionado español más conocido mundialmente con otros seguidores. Tanto locales como visitantes. Aunque no había muchos, sí que se dejaron ver varios grupos de noruegos en diversos puntos de la grada de Mestalla. Muchos de ellos eran jóvenes erasmus que estudian en la ciudad y aprovecharon la visita de su selección para asistir al encuentro.

Avanzaba el encuentro y la afición volvió a corear el nombre de Parejo. Esta vez en el minuto 70 y se había señalado la pena máxima a favor de España. Pero el encargado de tirar desde los once metros era el capitán Sergio Ramos. No falló y la afición, lógicamente, lo celebró como correspondía. No importaba quién había marcado el tanto que desempataba el partido. A partir de entonces volvieron los «Oh», de las maravillosas jugadas del cuadro de Luis Enrique. Se llevó también una calurosa ovación Sergio Canales. El exvalencianista volvía a pisar el césped de Mestalla en una de sus noches más soñadas: el debut con la absoluta. Fue el primer cambio local. En el segundo, la grada iba a ponerse en pie para despedir a Dani Parejo. El valencianista agradeció el cariño devolviendo el aplauso a la grada.

España volvía a Mestalla después de 14 años. El viernes, Valencia ya demostró que eran demasiados años sin pisar uno de los estadios talismán para el combinado nacional. La selección estuvo arropada en el entrenamiento a puertas abiertas. Más de 10.000 personas fueron al llamamiento. Ayer, aunque el partido era a las 20:45 horas, la afición empezó a congregarse en los aledaños del estadio bien pronto. Miles de personas esperaron al autobús de la selección a su llegada alrededor de las 19:30 horas. Sin embargo, el pasillo creado fue muy ancho y además las lunas del vehículo estaban tintadas por lo que el recibimiento no lució como suele hacerlo. De hecho ayer las medidas de seguridad eran mucho más grandes que en un partido habitual en Mestalla.

Antes de marcharse a casa feliz por la victoria, a la grada le dio tiempo a abuchear a Jaime Mata, integrante de un Getafe que este año se las está viendo tiesas con el Valencia. A muchos de esos seguidores les quedó un regusto amargo por no haber podido ver a uno de los futbolistas más queridos en Valencia, José Luis Gayà. El de Pedreguer se quedó en el banquillo. Ahora la afición espera no tener que pasar otros 14 años más para poder ver a la selección española en Mestalla.