El superordenador sorprende con su predicción del Real Madrid-Valencia: estas son las opciones de victoria del equipo de Corberán

D. Merino Viernes, 4 de abril 2025, 17:09 Comenta Compartir

Las estadísticas están para romperlas y eso es precisamente lo que tendrá que hacer el Valencia en el partido del próximo sábado a las 16.15 horas en el Santiago Bernabéu contra uno de los cocos de la competición liguera como es el Real Madrid. Es la conclusión que se puede extraer del pronóstico del superordenador de Opta de cara a la próxima jornada.

Precisamente la racha de los de Corberán invita al optimismo, siendo equipo Champions si solo se contabilizaran los puntos desde que el nuevo entrenador enderezó el rumbo de la nave blanquinegra. Una racha que permite al Valencia seguir fuera de la zona de descenso aunque caiga derrotado en el feudo madridista.

Pero esta opinión no la comparte la dichosa maquinita. En la era de la tecnología no podía faltar la inteligencia artificial de turno para lanzar su quiniela en un partido de alto voltaje que hace no tanto era de los grandes del torneo de la regularidad. En esta ocasión, el superordenador, pese a que ya no considera al Valencia como uno de los serios candidatos al descenso, no da como favorito al cuadro blanquinegro en el partido del sábado.

Una predicción que parece lógica viendo las inercias de ambos equipos en los últimos años. De esta forma, el Real Madrid parte con un 68,5% de opciones de llevarse la victoria. No obstante, la inteligencia artificial sorprende con un 31,5% de opciones de que el equipo valencianista rasque aunque solo sea un punto en el Santiago Bernabeu: un 14,2% victoria del Valencia y un 17,3% el empate.

Cabe recordar que la supercomputadora analiza hasta 10.000 veces todos los escenarios posibles teniendo en cuenta el histórico de los equipos, la situación actual, el power ranking (un sistema que analiza los resultados de las competiciones deportivas) y a partir de eso da un porcentaje de posibilidades que, en esta ocasión, deja la quiniela mencionada anteriormente. Ahora depende de ellos llevar la contraria a la máquina de turno. Puerta grande o enfermería.