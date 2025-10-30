El superordenador revoluciona su predicción tras la caída al descenso del Valencia y sorprende con la posición final del Levante La IA de Opta da un giro en sus vaticinios sobre cuál será la clasificación final de Primera División

Mario Lahoz Valencia Jueves, 30 de octubre 2025, 00:24 Comenta Compartir

El Valencia CF vive el momento más complicado de la era Corberán desde que aterrizó en Mestalla en diciembre de 2024. El conjunto dirigido por el técnico de Cheste acumula cinco partidos sin conocer la victoria con nueve puntos, dos de los últimos quince posibles.

Esta última derrota ante el Villarreal en el derbi de la Comunitat instauró una sensación preocupante entre los aficionados, que castigaron a los jugadores sustituidos con una tremenda pitada que mostró el descontento que late entre las butacas de Mestalla con su plantilla.

Esta nueva derrota, sumado al resto de resultados de la jornada, ha empujado al Valencia hasta la 18ª plaza, la primera de las tres que conforman la zona de descenso. Como sucede cada jornada, el superordenador de Opta dictamina cuál será la posición final en la tabla que ocupen los 20 equipos de Primera División en base a su rendimiento en los partidos que han disputado.

A pesar del bagaje tan pobre que ha cosechado el equipo en las últimas cinco jornadas, la IA vaticina que el Valencia acabará en la 17ª posición, el último escalón antes de caer el descenso, con un 21.62%.

En cuanto a las posiciones europeas, el superordenador cree que únicamente hay un 0,51% de posibilidades de alcanzar la Champions League. Además, le otorga un 1,30% de opciones de disputar la Europa League y un 2.49% de jugar la fase previa de la Conference, la tercera competición continental.

Respecto al Levante, el empate en Mallorca y la derrota contundente ante el Rayo Vallecano en el Ciutat, sitúa al equipo dirigido por Julián Calero en el 18º puesto de la clasificación con un 32.48%.

Según la predicción de Opta, el Levante acabaría peleando por la salvación junto al Valencia (21.62%), Mallorca (21.51%) y Real Sociedad (18.38%) pero el conjunto granota se quedaría a tres puntos de la salvación.

Claro está que queda mucha competición por delante y todo puede cambiar, pero todo apunta a que ambos equipos pelearán por conseguir la permanencia hasta final de temporada.