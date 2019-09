La Supercopa que no gusta al Valencia Diakhaby lucha por el balón en San Mamés. / afp/ CESAR MANSO La entidad recela del reparto televisivo de la competición y espera la decisión sobre la sede, mientras Alemany ultima su salida del club El club discrepa sobre la aplicación del nuevo formato pero disputará el torneo JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Martes, 1 octubre 2019, 01:06

Toda la polémica suscitada por la Supercopa, tanto por su nuevo modelo como por el lugar de celebración, ofrece una nueva paradoja en el Valencia. El gran defensor del club contra el cambio de formato aprobado por la Federación, al entender que variaba las reglas del juego con las que se habían clasificado para disputar el título el Barcelona y el Valencia, siempre ha sido Mateo Alemany. El director general ya no tiene nada que decir ni de la resolución del CSD de la pasada semana, dando luz verde al nuevo formato, ni del posible recurso a esa misma resolución que la entidad podría elevar al Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional. El mallorquín está a la espera de que Peter Lim le de audiencia, aprovechando el parón de la Liga, para llegar a un acuerdo y rescindir su contrato que termina en junio.

El Valencia sigue discrepando del nuevo formato pero disputará el torneo, como también ha confirmado el Atlético. La entidad de Mestalla recela del reparto televisivo que pueda tener esa 'Final Four', con la entrada del Real Madrid, y el CSD tumbó la petición de nulidad del Valencia con respecto a la decisión del cambio de formato al entender que quedaba en entredicho el perjuicio a la entidad: «Dicho perjuicio sería patente si la nueva regulación excluyera a dicho club pero el cambio de formato incluyendo cuatro equipos en lugar de dos no supone el agravio pretendido. El posible o pretendido perjuicio es un argumento meramente especulativo. Argumentar que el Valencia tiene más o menos posibilidades de ganar esa competición en función del formato no deja de ser una conjetura». Una vez ratificado el formato lo tiene que hacer la sede. La intención de la RFEF de Luis Rubiales es que la competición se realice en enero en Arabia Saudí pero dicha pretensión se ha encontrado no sólo con la oposición de la LFP sino del gobierno. Tras el último consejo de ministros, la portavoz del ejecutivo Isabel Celaá cuestionó la opción al tratarse de un país que no respeta los derechos de la mujer: «Defendemos la igualdad de las mujeres y de los hombres y la igualdad de género».