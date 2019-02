«El sufrimiento ha servido para que los futbolistas aumenten su ambición» Marcelino no quiere que el renacer haga olvidar el compromiso de su plantilla este curso: «Siempre han estado con su cuerpo técnico» JUAN CARLOS VILLENA Domingo, 3 febrero 2019, 01:13

Marcelino García Toral no ha variado su discurso con el cambio de escenario, donde la eficacia goleadora que por fin llegó a sus jugadores ha enderezado el rumbo en la Liga y ha metido al Valencia en la lucha por soñar con una final del Copa. Eso hay que reconocérselo al técnico asturiano. Ahora bien, ganar o jugar bien sí que sirve para que el gesto se destense y la sonrisa aflore. Una cosa no está reñida con la otra. Ayer, tras repetir en varias ocasiones que un empate en el Camp Nou es para «estar muy satisfecho» y «disfrutarlo», se permitió el lujo de bromear con Messi, con el que dejó de sufrir «cuando se acercó a la banda y estaba fuera del campo», y pasó revista a su estado físico tras el tirón muscular que sufrió en una pierna al celebrar el gol de Rodrigo ante el Getafe que confirmó la remontada copera: «Estoy tocado pero como no tengo que correr, con tener la garganta bien ahí estamos. Estoy renqueante».

El técnico quiso dejar claro, desde su primera respuesta, que estaba satisfecho por el resultado al considerar que perder una ventaja de 0-2 sí que es algo que puede entrar en el guión cuando un equipo juega en Barcelona y contra el actual nivel de Messi: «Siempre que vas ganando 0-2 cuando empatas puedes quedar un poco desilusionado pero no nos lo merecemos porque el Valencia ha jugado un extraordinario partido. Para ganar en el Camp Nou tienes que jugar espectacular y tener mucha suerte. La suma de lo uno y lo otro nos ha impedido sumar los tres puntos pero tenemos que sentirnos orgulloso de los futbolistas y del nivel competitivo que han demostrado ante un Barça en buen estado de forma. En un minuto, como nos ha pasado esta temporada muchas veces, pasamos del 1-3 al 2-2, aunque contra el Barcelona estás expuesto a que ocurra. Hay que disfrutar con el resultado y con el juego».

Marcelino aprovechó la gran semana deportiva que ayer cerró el Valencia con su nivel futbolístico en Barcelona para enlazar varias respuestas ponderando la actitud de sus jugadores cuando venían mal dadas: «Tenemos que ser optimistas y ambiciosos. El sufrimiento acumulado durante mucho tiempo ha servido para que los futbolistas aumenten su carácter, su autoestima y su ambición». El técnico aseguró que la tensión por la mala racha de resultados pudo afectar más a la plantilla que a él «porque son más jóvenes, los que se exponen cada partido, quieren hacerlo bien y que su público aplauda, quieren ganar partidos y yo transmito ideas e intento tranquilizarlos en momentos complicados».

El entrenador del Valencia quiso profundizar en el mensaje del compromiso de su plantilla. «En los momentos de dificultad es donde se ven a las personas», sentenció antes de volver a agradecer, no es la primer vez que aparece en su discurso, la actitud del vestuario en los momentos de dudas. Externas e internas: «Los jugadores se han comportado como profesionales, siempre han estado con su cuerpo técnico, lo han respetado y han estado unidos. Estamos satisfechos de la plantilla y orgullosos de su comportamiento como personas, como grupo y como profesionales. Me alegro que las cosas les salgan bien porque se lo merecen es lo que han demostrado desde que convivo con ellos».

El técnico se sumó al discurso de Parejo de no dejar llevarse por la euforia y comenzar a hacer las cuentas de la Champions: «El equipo está creciendo y tenemos que pensar en el día a día. Tenemos que pensar en cada partido, afrontarlos con convencimiento y no pensar más allá, fijar la vista en posibilidades a largo plazo sería confundirnos». El asturiano tuvo tiempo, incluso, de atajar cualquier polémica con Machín, que se mostró sorprendido por la celebración del Valencia con su afición tras remontar al Getafe: «Fue una contestación sin ánimo negativo, así nos consta y nos lo ha transmitido su entorno».