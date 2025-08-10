El sorprendente debut de Yarek Gasiorowski con el PSV Eindhoven en la Eredivisie El exjugador del Valencia se convirtió en uno de los protagonistas de la primera victoria con un gol y una asistencia, una semana después de lograr la Supercopa de los Países Bajos

Eric Martín Valencia Domingo, 10 de agosto 2025, 11:45 Comenta Compartir

Hay futbolistas que parecen tocados por una varita mágica y que manifiestan que tan solo necesitan un cambio de aires para sacar la mejor versión de sí mismos. Con Yarek Gasiorowski, al menos de momento, parece que es así. Porque en sus primeras semanas tras su incursión en el fútbol neerlandés, el defensa está dejando su huella de forma más que notable.

En las filas del PSV Eindhoven, el jugador de Polinyà del Xúquer hoy cumple un mes de que se acordara un traspaso con el Valencia. En ese corto periodo de tiempo, Yarek ya ha conseguido levantar un título. Fue la Supercopa, después de imponerse por 2-1 al Go Ahead Eagles. Pero este sábado también tuvo su estreno en la Eredivisie y el polivalente zaguero fue una de las figuras del encuentro tras anotar un gol y dar una asistencia.

En la primera jornada de la competición de Liga de los Países Bajos, su equipo impuso la condición de favorito al vencer por 6-1 al Sparta de Rotterdam y Yarek se erigió de forma muy destacada. Formando en el once titular, apenas tres minutos necesitó para ser partícipe indirecto del primer gol de los 'boeren'. Escorado hacia el carril zurdo, asistió a Ruben van Bommel, hijo del mítico exfutbolista, para abrir el marcador.

Pero Yarek quiso que su primer encuentro oficial en el Philips Stadion tuviera aún una reminiscencia más sonada cuando se ponga en perspectiva. En el 76' de juego y con la gran estatura que le avala, el exvalencianista cabeceó de forma impecable en un saque de esquina para hacer valer el que a la postre sería el sexto tanto anotado por su conjunto. De esta forma, Yarek cerró la participación como uno de los jugadores mejor valorados individualmente y con un rango del 91% de acierto en sus pases.