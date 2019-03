Cae Soler pero vuelven Garay, Parejo y Roncaglia

valencia. Carlos Soler rogaba al colegiado Anthony Taylor. «No le he tocado, no le he tocado», repetía el canterano del Valencia. El árbitro no atendió las explicaciones de Soler, que vio la cartulina amarilla a quince minutos para el final. Una amonestación que no sólo le condicionaba para el último tramo del choque en Rusia, también le va a dejar fuera de la ida de los cuartos de final de la Europa League. Marcelino pierde al '8' para el inicio de la nueva eliminatoria, pero de Krasnodar sale el Valencia sin que sus otros dos jugadores apercibidos, Francis Coquelin y Mouctar Diakhaby, vieran la amarilla que les hubiera dejado sin la ida de cuartos, como le sucede a Carlos Soler. Anthony Taylor sí amonestó a Kondogbia (estará apercibido de sanción en el próximo duelo de Europa League) y en el tiempo añadido a los dos estiletes del pase, Gameiro y Guedes.

De cara a la nueva eliminatoria continental, Marcelino recupera a Facundo Roncaglia después de que el central argentino haya cumplido con el Valencia los cuatro encuentros de sanción que arrastraba desde el Manchester United-Celta de la Europa League en el que fue expulsado. El técnico también contará con Ezequiel Garay, que encara en estos días la recta final de su recuperación. Y otro que en principio no se lo va a perder es Dani Parejo, cuya baja acusó el Valencia ayer en el Krasnodar Stadium. El capitán del conjunto blanquinegro fue amonestado en la ida de octavos y estuvo ausente en Rusia, pero el Valencia va a contar con él para empezar a pelear un hueco entre los cuatro mejores de la Europa League.