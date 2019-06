Soler, a por el segundo título de la temporada Soler, en un amistoso con la sub-21 ante Austria. / EFE/ A.Carrasco Ragel España inicia hoy ante Italia el campeonato de Europa sub-21El canterano y Manu Vallejo, en la selección que ante la anfitriona vivirá un debut para el que se han vendido 38.000 entradas T. C. J./AGENCIAS VALENCIA. Sábado, 15 junio 2019, 23:54

A Carlos Soler no le importaron demasiado las dudas sobre su titularidad en la final de la de la Copa del Rey. Marcelino meditó reservar al canterano para reforzar la banda derecha con la dupla Piccini-Wass, pero el asturiano quiso que Soler fuera protagonista desde el principio. Y el jugador respondió. Su carrera con Jordi Alba, ese centro a Rodrigo que daba el 2-0 de ventaja al Valencia fue clave para entender un título blanquinegro once años después. No podía haber un mejor premio para Soler, valencianista desde la cuna, ya con una Copa en su poder y desde hoy, ante la posibilidad de sumar su segundo trofeo de la temporada. Arranca para la selección española el Europeo sub-21 en el que, como casi siempre, parte como uno de los favoritos para llevarse el oro, ya que el combinado nacional fue campeón en cuatro ocasiones (1986, 1998, 2011, 2013).

En el conjunto de Luis de la Fuente, Carlos Soler es uno de los puntales (ya estuvo en el Europeo de 2017 que España perdió en la final contra Alemania) y Manu Vallejo, uno de los jugadores que se han ganado el sitio tras un brillante temporada en el Cádiz, desbancando a otros que parecían fijos en la lista del seleccionador. El debut (21 horas) es de órdago, puesto que España inicia su camino ante la anfitriona, Italia.

Las 38.000 entradas del estadio Renato Dall'Ara de Bolonia para asistir al Italia-España, del grupo A, ya se han agotado. La 'azurra' vive este campeonato como una opción de revancha después de la fallida clasificación mundialista de la selección absoluta y el público de Bolonia, una ciudad de centenaria tradición futbolística, llenará completamente las gradas del Dall'Ara. La gran demanda de entradas está poniendo en apuros también a los servicios de seguridad de las afueras del estadio, que pidieron que los aficionados que no hayan conseguido un billete «no intenten acercarse a las taquillas» en las horas previas al duelo.

«Volver con la copa de campeones sería algo muy especial porque significaría haber ganado dos títulos en una temporada, algo increíble para mí y sería poner el broche a una temporada muy muy buena», explicaba Soler. El valencianista, junto a otros como Fabián, Mikel Merino, Ceballos, Oyarzabal o Fornals, asumen el peso de una selección repleta de talento. Soler, por cierto, acabará su ciclo en la sub-21 tras el Europeo.