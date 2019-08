Soler y Guedes, los comodines del acuerdo de Singapur Ambicioso. Carlos Soler disputó sus primeros minutos en Brighton y declaró que un objetivo del curso será defender la Copa. La polivalencia del valenciano abre la puerta del primer equipo a Kang In Lee por delante de Rafinha | El portugués es una opción para el rol de cuarto delantero y el Valencia busca el fichaje de un central y de un lateral zurdo JUAN CARLOS VILLENA Domingo, 4 agosto 2019, 00:23

valencia. El organigrama deportivo del Valencia volvió a funcionar desde el particular 'reset' que hizo la entidad el viernes a mediodía en España, donde se hizo oficial que Peter Lim y Mateo Alemany habían sellado la paz. Una vez resuelto el conflicto, que a efectos prácticos del mercado da igual que sea a corto o medio plazo, el club está obligado a cerrar una plantilla de garantías para disputar una temporada exigente donde volverá a tener el objetivo de clasificarse para la Champions, además de disputar la propia Liga de Campeones, defender el título de Copa y jugar la Supercopa. En Singapur se pactaron los siguientes movimientos deportivos donde se conocerá el encaje que las dos partes han tenido que dar para llegar a un entente. La polivalencia en las posiciones de Carlos Soler o Guedes, tal y como ha podido confirmar este periódico, será una de las claves para ayudar a encajar todas las piezas del puzzle después del golpetazo sobre la mesa que las lanzó por el aire.

Tanto el comunicado oficial del Valencia, donde dejó claro que la estructura deportiva «seguirá siendo la de las últimas temporadas», como las declaraciones del único responsable con rango que ha hablado tras el cónclave, Marcelino después del partido frente al Brighton que dejó claro que no se iba a variar la hoja marcada por la dirección deportiva «porque ahora se continúan todas las operaciones y estoy convencido de ello» indicaron que el rumbo seguirá siendo el mismo pero con un matiz que lo marcará todo a partir de ahora: «El fundamental consenso con las premisas marcadas por el máximo accionista».

La figura de Kang In Lee va a tomar relevancia en los próximos días. El coreano fue titular en el partido ante el Brighton pocas horas después del acuerdo. Más allá de su rendimiento, fue de los más destacados en la primera parte, la perla de Paterna gana enteros para seguir en la primera plantilla y no salir cedido, como era el deseo de Alemany y Marcelino. El máximo accionista incluyó en el acuerdo «una apuesta muy firme por los jóvenes jugadores de talento formados en su Academia», que afecta tanto a Lee como a Carlos Soler y Ferran Torres. El primero, en el supuesto de que no llegue un refuerzo para el centro del campo, tiene opciones de ser el relevo de Parejo en los descansos del capitán, con Ferran Torres y Kang In apuntalando la banda derecha. Por la izquierda, la polivalencia de Guedes también sube sus acciones de tener el rol de cuarto delantero que también se está disputando Manu Vallejo, que cuenta con buenos informes de los técnicos por su trabajo en la pretemporada.

El perfil que se desea para la defensa, si no sale Diakhaby a la Premier, es un complemento Meriton defiende que las características de Rafinha existen en las perlas de la Academia Manu Vallejo no está descartado y cuenta con muy buenos informes de los técnicos

Contando a Kang In dentro de la plantilla, Marcelino tiene a 19 jugadores disponibles. El acuerdo de Singapur incluye la búsqueda de un central y un lateral izquierdo que apuntale la defensa, puesto que Salva Ruiz no ha pasado la prueba y se le buscará una cesión, tras renovarlo hasta 2023. El Deportivo puede ser su destino. El perfil en el eje será el de un complemento para Garay, Paulista y Diakhaby. Una fuerte inversión en ese puesto sólo se contempla ante una posible salida del francés, puesto que Peter Lim también dejó claro en la larga reunión que el club escuchará ofertas importantes y que, como ha ocurrido en las últimas temporadas, ningún jugador es intransferible. Esa raya la va a marcar, como informó este periódico desde Crans-Montana, el cierre de la Premier el próximo jueves 8 de agosto. Una fecha señalada que afrontarán Alemany y Longoria desde las oficinas del club.

Aunque Marcelino no ha renunciado a Rafinha, la opción del brasileño ha perdido fuerza tras la reunión de Singapur y no sólo por el traspaso de 15 millones que pide el Barcelona. El técnico insiste en la necesidad de un jugador que ayude en el centro del campo y que sea polivalente. La visión de Meriton es que ya lo tiene en casa, en su vestuario, con Soler, que declaró en Brighton que desea defender la Copa, y Kang In. La resolución de esa incógnita será un buen baremo para conocer el rumbo a corto plazo de la gestión tras el entente.

En punta, a día de hoy no está prevista ninguna entrada si no hay una oferta por Rodrigo que aconseje un traspaso. Meriton, asesorado por Jorge Mendes, había apostado por el perfil de Rafael Leao, fichado recientemente por el Milan. Vallejo o Guedes, abriendo la opción a fichar a otro jugador por la izquierda, están llamados a perfilar la delantera.