Sobrino encuentra ahora más opciones de estrenarse por la lesión de Santi Mina

Martes, 12 febrero 2019

Rubén Sobrino sigue esperando la oportunidad de vestir en partido oficial la camiseta del Valencia. El exdelantero del Alavés llegó en este reciente mercado de invierno y de los tres encuentros que ha podido participar con su nuevo equipo, tan sólo lo ha hecho en dos aunque no en el césped como a él le hubiera gustado, ya que ha estado en ambos en el banquillo sin jugar ni un solo minuto.

A partir de ahora, sus opciones de estrenarse con la camiseta blanquinegra aumentan de manera considerable ya que ayer por la tarde se supo un contratiempo importante que va a tener Marcelino a partir de ahora. Y es que, se ha quedado sin Santi Mina para los próximos encuentros. El gallego no completó el encuentro contra la Real Sociedad (fue sustituido por Rodrigo en la segunda mitad). Un golpe en el primer tiempo le tuvo durante unos minutos renqueante sobre el terreno de juego pero al final tuvo que retirarse en el minuto 65.

Ayer le hicieron pruebas y el diagnóstico es más molesto de lo que parecía en un principio. El futbolista sufre un esguince en su tobillo izquierdo «post traumático, que le impedirá estar disponible los próximos partidos». De momento, será baja ante el Celtic este jueves y contra el Espanyol el domingo.

La alegría duró poco

Mina, lógicamente, no se ejercitó ayer con sus compañeros en el entrenamiento de este lunes, como tampoco lo hizo por su parte Gabriel Paulista.

No le ha durado mucho la alegría a Marcelino por el hecho de tener la enfermería vacía. Hace apenas unos días, el entrenador del Valencia gozó de esa situación cuando Guedes estuvo ya disponible. Era la primera vez en lo que iba de campeonato que el entrenador tenía a toda la plantilla disponible desde el punto de vista físico (Diakhaby estaba sancionado), si bien es obvio que el portugués no estaba -ni está- todavía al cien por cien.

Pero casi de un día para otro, la situación ha cambiado de manera radical. Primero cayó Paulista con molestias en la parte posterior del muslo derecho (ya no jugó contra la Real Sociedad) y después Santi Mina. El central brasileño no las tiene todas consigo respecto a si estará o no listo para este jueves. Según el club, al jugador le examinarán hoy los médicos y decidirán. Diakhaby entrará en el once.