Sivera: «Pertenezco al Alavés y no quiero hablar de otro club» Martes, 2 julio 2019, 00:58

Sivera salió del Valencia en busca de un futuro más prometedor ante la falta de oportunidades aquí. En el Alavés es donde el guardameta ha encontrado cobijo aunque el Valencia se guardó cada año una opción de compra sobre él. Hay quien lo ha situado en la órbita incluso del Real Madrid. Ayer el futbolista guardaba prudencia sobre la situación que viene en la actualidad, después de convertirse en un jugador importante para el título a pesar de que no inició el torneo como titular. «De momento pertenezco al Alavés y no me gustaría hablar de un club que no fuera el mío», decía. «Estoy muy contento y con muchas ganas de descansar. Es momento de desconectar. Muy feliz por cómo ha acabado la temporada».