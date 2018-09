Los síntomas de un Valencia herido Rodrigo y Cristiano, en primer término. / txema rodríguez La derrota ante la Juve deja muy tocado al conjunto blanquinegro TONI CALERO Viernes, 21 septiembre 2018, 01:38

La derrota contra la Juventus pudo entrar dentro de un guion previsto, pero no la forma en que se produjo. El regreso a la Champions se torció, finiquitando un primer mes de competición de muchas sombras: el Valencia no ha sido capaz de ganar ninguno de sus cinco partidos y tan sólo ha hecho tres goles. Marcelino cabalga entre la autocrítica y el optimismo. «Todavía no estamos preparados para competir de forma reiterada contra equipos de este nivel», apuntó tras el encuentro, justo antes de afirmar que no está preocupado. Lo cierto es que el Valencia está tocado porque, más allá de los resultados, ni consigue rozar la versión ofrecida la pasada temporada. A favor, el margen de mejora y el tiempo: por delante quedan 34 jornadas de Liga y 5 de Champions. Un mundo.

La primera parada en Vila-real, eso sí, se convierte en clave para darle la alegría al grupo que reclama Marcelino, encargado de detectar y sanar las heridas que sufre el Valencia.

Un juego previsible

Parejo no descansa y Carlos Soler sigue pegado a la banda

«Cuando Parejo está a su mejor nivel, somos mejor equipo». La frase es de Marcelino, que fio el juego del Valencia al madrileño desde su primer partido como técnico blanquinegro. Parejo no ha empezado bien y contra la Juve cometió un penalti infantil y erró otro, pero no descansa. Ha jugado el capitán 450 minutos, todos los posibles. Se echa en falta la fluidez del juego y Parejo no arranca. Ayer, dejando pasar las horas tras el golpe en la Champions, el jugador de Coslada escribió: «Después de un duro golpe, toca levantarse, aprender y mejorar. Trabajaremos aún más para lograrlo, yo creo en este equipo».

El 60% de las jugadas de ataque de la Juve se iniciaron por la banda derecha valencianista

Una de las alternativas al capitán es Carlos Soler, pero el canterano sólo actúa por el centro en situaciones muy puntuales. Marcelino le prefiere en la banda pese a que ante la Juve, Soler tiró del equipo actuando en la medular. «Yo estoy feliz en el once», resumió ayer el canterano, que no quiere polemizar sobre su posición en el campo.

Agujero en el lateral

Vezo de titular y Piccini, el fichaje, en el banquillo

Ocho millones de euros costó Piccini, el futbolista que llegó para cubrir el hueco de Montoya. Contra la Juve, día grande y complicado, Marcelino optó por... Vezo. Un central reconvertido que vio cómo le superaban una vez tras otra. Se empeñó el técnico en no firmar un segundo lateral derecho porque confiaba en Vezo y Wass (acabó de '2' ante la Juve) pero si Piccini no eleva su nivel es muy probable que el Valencia tenga que acudir al mercado de invierno en busca de un futbolista para esa posición. Allegri fue consciente de las carencias defensivas de Vezo y el 60% de sus jugadas de ataque se iniciaron por la banda derecha del Valencia.

Ausencias importantes

La baja de Garay hace mucho daño en el eje de la zaga

A 66 minutos se reduce la participación de Garay esta temporada. La baja del argentino, que tampoco jugará en Vila-real, es muy sensible y hace daño en el eze de la zaga. Con Paulista como indiscutible para Marcelino por la baja de Garay, el técnico apostó por Diakhaby hasta el encuentro ante la Juve, donde optó por la experiencia de Murillo. El Valencia ha encajado 7 goles en 5 partidos pese a que Marcelino marcó el objetivo de recibir 30 tantos en las 38 jornadas de Liga, un promedio de menos de un gol por encuentro.

El baile en ataque

Sólo un gol, de Rodrigo, entre los cuatro delanteros

En el gráfico que se adjunta se ven las posiciones medias de los futbolistas durante el choque ante la Juventus y queda reflejado que Rodrigo y Batshuayi colapsaron frente a Bonucci y Chiellini. Al Valencia le falta acierto en ataque y se espera mucho más de los delanteros. Los cuatro (Mina, Gameiro y los dos citados) han sido ya titulares pero sólo Rodrigo ha podido perforar la portería rival. El gol del hispano-brasileño es el único en la cuenta del póquer de atacantes blanquinegros.

Sin desequilibrio

La falta de ritmo de varios de los mejores futbolistas

Marcelino admite que varios futbolistas «importantes» no están al nivel que mostraron la pasada temporada. Parejo es uno de ellos, Kondogbia se lesionó y los recién llegados, como Guedes y Batshuayi, están pagando una pretemporada complicada por el Mundial y su tardía incorporación al Valencia. Cheryshev marcó ante el Levante y muy poco más, mientras que Gameiro está estacando y aunque ha gozado de buenas ocasiones, sigue sin marcar.