Sin Coquelin para la puesta de largo en Mestalla
Miércoles, 7 agosto 2019

Todavía no ha empezado la temporada y la enfermería del Valencia ya está en marcha. Francis Coquelin no se ha ejercitado hoy junto a sus compañeros. El centrocampista francés presenta una lesión de grado uno en el recto anterior de su pierna. El cuerpo médico y técnico prefiere no arriesgar con él y no estará disponible para la puesta de largo en Mestalla del sábado ante el Inter. Sí que se prevé que esté al cien por cien en el debut liguero del Valencia en Mestalla el próximo 17 de agosto.

Coquelin fue uno de los futbolistas más destacados en la final de Copa ante el Barcelona y hasta su lesión ante el la semana pasada, en Brighton demostró que arranca la temporada 2019-2020 con el mismo espectacular estado de forma que antes del verano.

Con Coquelin preparado para arrancar la Liga falta saber si finalmente Marcelino podrá contar con Dani Parejo y José Luis Gayà. Ambos arrastran un partido de sanción de la temporada pasada y el Valencia está a la espera de que el Consejo Superior de Deportes dé el visto bueno al cambio de reglamento de la RFEF que eliminaría la suspensión por la quinta amarilla si ésta se vio en el último encuentro de la campaña anterior.

Los que ya no están en Paterna son Fran Villalba y Uros Racic. Sus respectivas salidas están a punto de hacerse oficial. De este modo Marcelino, y el Valencia, empieza a encontrar acomodo a aquellos futbolistas con los que no cuenta, los que sí siguen acudiendo a la ciudad deportiva a falta de encontrar una solución a las situaciones de futbolistas como Álvaro Medrán.