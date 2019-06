Silva recuerda su deseo de jugar en Las Palmas EFE. Miércoles, 26 junio 2019, 01:12

El futbolista del Manchester City David Silva Silva reiteró ayer que le gustaría jugar un día en el equipo representativo de su tierra, la UD Las Palmas. El mediapunta internacional, de 33 años, ha vuelto a ganar la Premier League con el City. «Me queda un año más en Inglaterra y en el fútbol no se piensa más allá del presente. Yo siempre he dicho que me gustaría jugar en Las Palmas, pero ya veremos qué pasa cuando acabe la próxima temporada y cómo me encuentro. Ahora también tengo familia y debo sopesar otras opiniones», comentó.