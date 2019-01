«No me siento más liberado ahora, ojalá demos continuidad a esto» Marcelino García Toral Entrenador del Valencia«Para que la situación pueda considerarse punto de inflexión debemos confirmarlo con victorias. Hay que seguir», dijo el técnico LOURDES MARTÍ VALENCIA. Domingo, 20 enero 2019, 00:08

No quiere hablar Marcelino García Toral de «punto de inflexión». Todavía. «Estoy deseando que llegue. Podremos considerarlo si los resultados acompañan al juego del equipo durante más partidos. Ahora en los segundos tiempos somos un equipo igual o mejor que en el primero», comentó el entrenador del Valencia quien recordó que tras el descanso fue mejor ante el Valladolid, Sporting y anoche en Vigo. «Eso condiciona los partidos en una liga tan igualada como esta. Para que esto se convierta en punto de inflexión hay que confirmarlo con victorias. Fuimos capaces de levantarnos en una situación adversa. Ojalá seamos capaces de darle continuidad a esto. Creo que sí», insistió.

En Balaídos hubo dos momentos significativos para el Valencia de Marcelino. Rodrigo protagonizó el primero. Tras anotar el tanto, toda la plantilla se fundió alrededor del delantero. «Me emocionó, hay muchas cosas que me han hecho sentirme así en momentos de dificultad esta temporada. Cuando hay una situación difícil, lo fácil es dividirse, pero este grupo no lo ha hecho y me reconforta», reconoció.

La otra situación destacada la protagonizó el técnico. Tras el pitido final, se abrazó cariñosamente con todos sus futbolistas. Marcelino negó que vencer ante el Celta, le diese más tranquilidad respecto a su futuro ya que el juego del equipo siempre ha seguido una línea. «No me siento más liberado ahora, ojalá demos continuidad a esto. Disfruto con mi plantilla a pesar de los resultados por su trabajo y su actitud. Cuando ves que su plantilla sigue a su cuerpo técnico es motivo de satisfacción, aunque el mayor motivo de satisfacción es ganar. Hay que seguir. Empezamos la segunda vuelta con victoria y tenemos que darle continuidad contra el Villarreal», dijo el asturiano quien defendió que pese «a los errores puntuales» la eficacia defensiva del equipo es «muy alta».

Rodrigo Moreno Delantero del Valencia

No sólo se llevó elogios el grupo. El técnico destacó el gesto de Gameiro quien prefirió asistir a su compañero antes de intentar marcar. «Los jugadores deben darse cuenta de que si son generosos y solidarios todos salen beneficiados. Él ha elegido ser buen compañero y tomar la mejor decisión. Tuvo una gran precisión en el pase y permitió a Rodrigo marcar. Para mí es tan importante el que asiste como el que anota», concluyó.