Sevilla tiene un gol especial Ranieri, manteado en la celebración de la Copa conquistada en La Cartuja. / EFE/E. MORENATTI El Valencia ha ganado títulos en la capital hispalense en tres estadios diferentes: el Pizjuán, el Benito Villamarín y La Cartuja MOISÉS RODRÍGUEZ Martes, 28 mayo 2019, 00:34

valencia. Sevilla es tierra de naranjos. ¿Y cuál es el origen de estos árboles que pueblan la capital hispalense? Teorías no faltan. Desde las legendarias que lo vinculan a uno de los trabajos que impuso Hércules a Euristeo hasta la historia de amor del gobernante que prometió a su amada vivir en una ciudad bañada en oro. Esta fábula que se relata como parte de la visita a la judería detalla que habría empleado la flor de azahar, blanca y brillante, como trampantojo. Los árabes quisieron convertir la ciudad en capital mundial del perfume pero muchos años después es tierra santa para otro pueblo muy vinculado a la naranja: de los valencianos con sangre blanquinegra, que en dos décadas ya tiene motivos para alzar monolitos para que generaciones venideras recuerden sus triunfos en tres puntos distintos de Sevilla.

En La Cartuja, en el Pizjuán y en el Villamarín. Tres estadios para tres noches de gloria infinita del valencianismo. Las naranjas que pueblan sus calles son amargas, pero el recuerdo de todo Mestalla cada vez que se hable de Sevilla no puede ser más dulce. Allí, en el Benito Villamarín se completó la particular triada blanquinegra. No es nada habitual que un club tenga para contar leyendas gloriosas en todos los estadios de una ciudad. El Valencia, sí.

Seguro que algún padre, madre, tío... contaría a su hijo la odisea de La Cartuja, el estadio que recibió a un equipo y una afición sedientos de títulos. Poco importaron cuando empezó la exhibición del Piojo las incomodidades de una instalación a medio construir y unos accesos deficientes. O el momento de tensión en los prolegómenos del partido, cuando unos 200 seguidores protagonizaron una improvisada sentada en la pista de atletismo. Por un fallo informático, se habían quedado sin asiento.

En La Cartuja hubo tensión al quedarse 200 aficionados sin asiento por un error

Con su entrada en la mano como arma, exigían una solución. Ni el entonces de moda 'Probe Miguel' a todo volumen por la megafonía ni los cánticos de «¡Que bote Mestalla!» aliviaron la tensión. Cuando los operarios de La Cartuja solventaron el problema, disfrutaron de la noche que llevaban esperando casi 20 años. Entre 200 autobuses y coches particulares, más de 20.000 valencianistas protagonizaron aquel primer peregrinaje a Sevilla. Esta cifra ha sido similar en la final de Copa disputada el pasado fin de semana en el Villamarín. Allí Alicia Gimeno sintió añoranza. Fue feliz por la victoria de su Valencia, pero le faltaba un pedacito de ella misma. Su padre, su compañero de viajes futboleros, con quien había compartido todas las finales de su vida. Él falleció tiempo atrás y era la primera diáspora que esta aficionada vivía sin él.

Consecuencia del paso del tiempo. Antes del sábado ya habían transcurrido quince años, que es década y media, desde que la Giralda se tiñó no sólo de naranja, sino también de blanquinegro y de los colores de la Senyera. Fue para celebrar la segunda Liga de Benítez, la que se conquistó en el Sánchez Pizjuán gracias a los tantos de Vicente y Baraja. Del paseo de Jaime Ortí con el palmito. Del abrazo del padre de Marchena a su hijo: «Me alegro de que haya sido aquí». Entonces quedaba una plaza por conquistar: el Benito Villamarín. Misión cumplida. Sevilla siempre tendrá un recuerdo, un gol especial para el valencianismo.