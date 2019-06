Llegar a la final no exime a Kang In de realizar el servicio militar durante 21 meses Corea del Sur sólo libera a los futbolistas si consiguen medalla olímpica, ganan los Juegos Asiáticos o alcanzan los octavos de finalen un Mundial absoluto T. CALERO Domingo, 16 junio 2019, 00:14

El éxito del Mundial no va a eximir a Kang In Lee de realizar el servicio militar en Corea del Sur. El futbolista del Valencia ha rozado la gloria junto a sus compañeros de selección, pero su país no contempla 'liberar' a los jugadores por la plata cosechada en el Mundial sub-20. Kang In, por tanto, sigue obligado a hacer la 'mili' antes de los 28 años, siempre y cuando no alcance otros éxitos con su selección en próximas citas.

Corea del Sur sólo permite liberarse a los profesionales del fútbol si consiguen una medalla en los Juegos Olímpicos o, como mínimo, alcanzan los octavos de final en el Mundial absoluto. Hay otro supuesto, el de conseguir ganar los Juegos Asiáticos. Kang In Lee, como el resto de sus compatriotas, afronta los torneos con la ambición de llegar lo más lejos posible sin perder nunca de vista la posibilidad de sortear la obligación del servicio militar que puede interrumpir sus carreras profesionales.

En verano de 2018, la imagen de Heung-Min Son llorando desconsolado recorrió el mundo. El futbolista del Tottenham se quedó a las puertas de los octavos de final del Mundial de Rusia tras caer en la fase de grupos. A Son (26 años) el fútbol le dio una rápida revancha tres meses después. Corea del Sur conquistó la medalla de oro en los Juegos Asiáticos tras derrotar a Japón en la final y uno de los puntales del Tottenham se libró del servicio militar.

Kang In Lee debe copiar la gesta de Son o triunfar en los Juegos Olímpicos o el Mundial absoluto para evitar esos 21 meses de 'mili' en Corea. El Valencia, claro está, está muy al tanto del asunto porque el zurdo continúa derribando puertas a un ritmo de vértigo.