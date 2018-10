Sequía en el Valencia y fuera llueven los goles Ídolo en Rusia. A Cheryshev no lo quiso el Villarreal y en el Valencia sólo ha marcado un gol, pero con su país hizo cuatro en el Mundial y otros dos ahora. / REUTERS/Karpukhin Cheryshev, Rodrigo, Soler, Ferran y Batshuayi marcan con sus selecciones pero el equipo sufre su escasez anotadora JUAN CARLOS VALLDECABRES Miércoles, 17 octubre 2018, 00:31

valencia. Nunca llueve a gusto de todos pero lo que está pasando en el Valencia empieza a ser para que marcelino se dé cabezazos contra la pared. La temporada que el club celebra su centenario, el curso en el que se vuelve a la Champions y el año que más se ha reforzado la plantilla (palabras del entrenador), el equipo es cuando menos dentelladas da a las defensas rivales. El gol empieza a brillar por su ausencia y aunque Marcelino no parece públicamente que se muestre excesivamente preocupado por ello, lo realmente llamativo es que, encima, los jugadores que en Mestalla están llamados a marcar, en lugar de hacerlo aquí, resulta que lo hacen con sus respectivas selecciones. Todo lo que aquí no hacen -sólo suman entre todos 3 goles- lo están haciendo allí (11 dianas en total).

Ayer, por ejemplo, el contador de goles fuera dio un revolcón importante: Que marque Ferran con la sub-19 puede ser algo más que previsible, pero que lo haga además en dos ocasiones es cuanto menos llamativo. Con la camiseta blanquinegra el de Foios todavía no se ha estrenado -bien es verdad que tampoco juega mucho- pero con la selección española de su categoría, en este mes de octubre lleva tres dianas, que no está nada mal.

Por si no fuera poco con Ferran, otro de los que se apuntó a esta particular racha fue Carlos Soler. El centrocampista es otro de los que todavía no se ha estrenado en el Valencia. En este sentido, los entrenadores siempre inciden que tan importante son las aportaciones anotadores de los delanteros como los llegadores de la segunda línea. Y Soler pertenece a este segundo grupo. Pues bien, llevaba Soler desde septiembre del año pasado sin marcar con la sub-21 (sólo había hecho un gol con España), y va y ayer consiguió uno además de cierta belleza. Marcelino se tiene que estar estirando de los pelos.

Marcelino ha corregido la debilidad defensiva pero no consigue que el equipo anote goles

Otro de los casos más llamativos es el que afecta a Batshuayi, por ejemplo. Cedido por el Chelsea, el belga está llamado a disputarle una plaza a Gameiro en el once -se suponía que Rodrigo iba a ser un fijo-. El bagaje de Batshuayi se limita a una diana en 493 minutos disputados entre Liga y Champions, cifra que contrasta con sus anotaciones con el combinado belga. Tres contando el que hizo en el Mundial y los dos del amistoso contra Escocia de septiembre donde consiguió doblete.

Un caso de cierto peso por la trascendencia del futbolista, es el que protagoniza Rodrigo. El internacional español se encuentra en el punto de mira por todo lo que ha ocurrido este verano y su rendimiento actual. Marcelino ha llegado a reconocer que lo ha saturado.

Empezó la temporada de cine, marcando contra el Atlético de Madrid, pero ahí se le terminó la pólvora, hasta el punto de que ha llegado a descansar un partido entero y en dos de ellos ha sido suplente. Para Luis Enrique es casi un fijo y aunque Paco Alcácer ha sido el hombre de moda en estos dos últimos encuentros, los números de Rodrigo con España son mejores. Marcó ante Inglaterra en septiembre y volvió a hacerlo tres días después contra Croacia. Justo el doble que en el Valencia lleva.