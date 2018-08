Un mismo sello para los banquillos del derbi Marcelino García Toral y Paco López, ayer sobre el césped del Ciutat de València. / jesús signes «Intentaremos hacerlo lo mejor posible para no perjudicar al espectáculo», afirman el entrenador del Valencia y el del Levante debido al calor previsto | «Hay una gran similitud entre los dos equipos», destacan Marcelino y Paco López, que lamentan el horario del partido ALBERTO MARTÍNEZ Sábado, 1 septiembre 2018, 00:58

Tres años coincidieron en la estructura del Villarreal: Marcelino García Toral dirigía el primer equipo, mientras que Paco López lideraba el filial amarillo. Sus caminos se separaron en 2016. Ayer, en Orriols, quedó patente la sintonía que existe entre ambos. Tanto dentro como fuera del césped. Comparten generación y filosofía futbolística. El asturiano se siente comodísimo cuando regresa al Ciutat, ya que fue su casa entre 1990 y 1992. Defendió la camiseta azulgrana en Segunda y Segunda B. No compartió vestuario con el de Silla, quien formó parte de la plantilla granota en 1995. Tras colgar las botas, emprendieron carreras muy dispares en los banquillos, pero el tiempo les ha reunido. Primero en Vila-real y ahora en la capital del Turia. Marcelino ha devuelto la ilusión al Valencia, mientras que Paco López ha firmado números de Champions League con el Levante. Mañana, por primera vez, se enfrentarán como entrenadores. Ya lo hicieron como jugadores a principios de los 90, cuando competían en la categoría de bronce. La élite les pone ahora cara a cara. Eso sí, luciendo un mismo sello.

«Yo veo bastante similitud. Nos ubicamos en el campo de una forma muy similar y tenemos conceptos de juego ofensivo, defensivo y transición similares. Los matices de los propios futbolistas otorgan diferencias, pero creo que hay una gran similitud», explicó ayer el técnico del Valencia, Marcelino, a la hora de comparar a ambos conjuntos. El gijonés y Paco López se citaron en Orriols para analizar el derbi. «Los dos equipos buscan la portería rival», añadió el de Silla.

Paco López alerta de las armas del rival: «El Valencia tiene grandes virtudes. Conozco a Marce desde hace mucho tiempo, la forma de trabajar que tiene, cómo le saca rendimiento a sus equipos... Es un equipo muy peligroso. Y defensivamente es fuerte. Es un reto más para nosotros».

El asturiano ya cuenta con Guedes y el de Silla recupera a Boateng y Simon, pero ambos esconden sus cartas | Sanidad pide un cambio de horario, mientras el Levante regalará 50.000 botellines de agua y 20.000 gorras

Marcelino, por su parte, valoró la tendencia del cuadro azulgrana. «El Levante es un equipo que ataca muy bien los espacios, hace transiciones rápidas y tiene criterio en el juego. Y en situación de repliegue sabe defender muy bien. Desde que está Paco, los resultados hablan de un equipo excelente. Para nosotros va a ser un partido muy difícil. A esto hay que unir que es un derbi, un partido de rivalidad, y para el Levante, por ser en su campo, quizás es el partido más importante de la temporada», destacó el asturiano.

El derbi está marcado por el polémico horario. La Liga se resiste a retrasar el choque, que arrancará a las 12 del mediodía. Incluso la Conselleria de Sanidad ha remitido a la patronal un escrito pidiendo que reconsidere su postura porque las temperaturas pueden alcanzar los 31,3 grados con una humedad de hasta el 95 por ciento durante el partido.

«Podrían producirse circunstancias ambientales y atmosféricas de riesgo para el ejercicio del deporte y para la salud de las personas», avisa la Generalitat. Tanto es así que el Levante regalará 50.000 botellines de agua y 20.000 gorras en el estadio para combatir el calor.

«Si nos hubiesen preguntado a nosotros, habríamos elegido otro horario por el bien de la afición, de los jugadores y del espectáculo», lamentó Paco López. En la misma línea habló Marcelino: «Aceptamos y respetamos los horarios, pero no los comparto. Se podría haber evitado. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para no perjudicar al espectáculo y para que las aficiones, que creo que no lo pasarán nada bien por el calor, disfruten del partido».

El preparador blanquinegro dispone de Guedes, aunque todavía no se encuentra en la forma física óptima. Mientras tanto, Paco López ya cuenta con Moses Simon y Emmanuel Boateng. «Los dos han entrenado durante la semana con normalidad. Ya decidiremos qué es mejor para el equipo», afirmó el técnico granota. Esconden sus cartas.

Más allá de la rival, Marcelino tiene un objetivo: «Queremos prolongar a nuestras aficiones el buen talante y la buena relación que hay entre ambos clubes. Queremos que este partido sea un espectáculo». Paco López no puede ocultar su orgullo: «Sé lo que siente la afición y los valencianos y sé que este derbi es muy especial para ellos».