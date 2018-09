La selección les sienta tan bien Rodrigo, tras realizar el chut que supuso el cuarto gol de España frente a Croacia en Elche. / efe Rodrigo, Batshuayi y Cheryshev marcaron, Murillo regresó con Colombia casi dos años después mientras Neto y Gayà debutaban Los valencianistas vuelven a casa después de cuajar un notable papel internacional T. CALERO VALENCIA. Jueves, 13 septiembre 2018, 01:18

Explicaba Diego Pablo Simeone en una entrevista reciente que una de las claves de su etapa en el Atlético de Madrid pasa por hacer mejores a sus futbolistas. «Rodri tiene que ir a la selección, Lemar ganar protagonismo en la suya o Koke debe regresar con España», analizaba el argentino en la Cope. Sólo así, continuaba el técnico del Atlético, los titulares se hacen figuras internacionales y los suplentes acechan el puesto de los intocables. Marcelino siempre ha defendido que sus futbolistas vayan a la selección, que compitan en compromisos internacionales. La última temporada fabricó unos cuantos y en este primer parón liguero, se han marchado nada menos que nueve jugadores a cumplir con sus respectivos equipos nacionales.

Para la gran mayoría, la estadía con la selección ha sido una bendición, sobre todo después de un inicio de Liga complicado para el Valencia. El más cercano se disputó en Elche, donde España se comía a la finalista del Mundial a base de golazos. Luis Enrique repitió en el frente de ataque con Rodrigo, el hombre que agitó a la selección en Wembley. Marcó el valencianista contra Inglaterra (además de dar una asistencia) y volvió a 'mojar' ante Croacia tras una carrera al espacio que le dejó solo ante el portero rival.

De las varias oportunidades de las que gozó Rodrigo en el Martínez Valero, alguna nació en las botas de José Luis Gayà, sobrio y atrevido en su primer partido con la absoluta. «Fue uno de los mejores momentos que he vivido como futbolista, verte en el equipo con esos jugadores impresiona un poco», explicaba ayer Gayà en la web del Valencia. El de Pedreguer se dio el lujo de debutar a muy poca distancia de su casa y ya sólo piensa en «seguir mejorando y trabajando» para mantener la confianza de Luis Enrique. Da la sensación de que Gayà tiene muchas opciones de repetir por el distanciamiento personal que existe entre Luis Enrique y Jordi Alba.

«Desde la Sub-16 he estado en la selección, pasando por todas las inferiores y sí que puedo ser un claro ejemplo para toda la gente de la cantera del Valencia, les diría que con esfuerzo se pueden conseguir todos los sueños. No lo he tenido fácil para poder debutar, y una vez aquí, quiero seguir. Soy ambicioso», culminaba el lateral zurdo.

Gayà debutó en Elche y Neto Murara lo hizo en Estados Unidos. El guardameta llevaba muchísimo tiempo aguardando a su estreno con la absoluta. El valencianista estuvo en el banquillo ante EE UU, pero contra El Salvador disputó los noventa minutos en un choque muy sencillo (5-0) para la 'canarinha'.

Casi como un debut lo vivió Jeison Murillo. El central acumulaba casi dos años (desde noviembre de 2016) sin estar convocado por Colombia. Sin Pekerman en el banquillo de los 'cafeteros', Murillo vuelve a contar y aunque se quedó en blanco contra Venezuela, sí jugó de principio a fin en el segundo choque de Colombia ante Argentina que finalizó 0-0.

En el capítulo de goleadores, además de Rodrigo, destacaron Batshuayi y Cheryshev, de dulce desde antes del Mundial. El belga sólo necesitó 46 minutos para hacer un doblete contra Escocia aunque en el partido ante Islandia ni siquiera saltó al césped. Batshuayi va cogiendo ritmo de cara al carrusel de encuentros que el Valencia tiene por delante desde este sábado ante el Betis. Cheryshev fue titular con Rusia ante Turquía y marcó uno de los tantos de su selección. El zurdo repitió en el once ante la República Checa, pero en ese duelo no consiguió anotar.

Los sub-21 también tuvieron un papel destacado porque tanto Carlos Soler como Uros Racic asumen roles muy importantes en España y Serbia respectivamente. El valenciano ha sido titular en los dos encuentros (80 y 77 minutos); Racic jugó todo el partido en el Serbia-Macedonia y 46 contra Rusia.

El único que vuelve con sabor agridulce es Gonçalo Guedes. El seleccionador Fernando Santos se empeñó con el valencianista pese a que el jugador sufría molestias en el pie y finalmente ni jugó ni un minuto.