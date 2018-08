«La segunda parte no es digna de este equipo» Lunes, 27 agosto 2018, 00:08

El defensa valencianista José Luis Gayà reconoció que el equipo realizó un mal segundo tiempo pese a haber comenzado dominando los primeros treinta minutos del partido. «Hay que analizar lo que hemos hecho mal. Esta segunda parte no es digna de este equipo y esta imagen no la podemos volver a dar», sentenció Gayà. El lateral negó que el problema de la derrota fuera la actitud porque siempre han sido «fieles» y han querido ganar. «Esto no va a volver a ocurrir», concluyó el valenciano.