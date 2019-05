Santiago Cañizares: «Cuando los aficionados del Valencia se ponen a quererte no los para nadie» Cañizares, junto a sus hijas, durante el partido del centenario / manuel molines La leyenda recibe el calor de la grada durante la fiesta de la Copa: «Me emociona más ahora porque tengo más edad y estoy más sensible» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Martes, 28 mayo 2019, 00:35

Santiago Cañizares Ruiz (Puertollano, 1969) es una leyenda del Valencia. El dato deportivo es incuestionable ya que formó parte de las plantillas que consiguieron los siete títulos desde la Copa del Rey de 1999 a la de 2008, aunque estuviera apartado por Koeman junto a sus compañeros Albelda y Angulo. Pero lo más importante para el 'dragón' no es eso. Cañizares es una leyenda porque la afición así lo ha decidido. El cariño no se compra, se gana. Es por ello que Mestalla se puso el domingo en pie cuando se anunció la presencia del manchego en las gradas, acompañado de su mujer y de sus hijas. Volvió a retumbar su nombre, como en las noches de gloria, y Cañete se emocionó.

Cuando terminó la fiesta, cumplió como buen padre para que las niñas vivieran de cerca esa mezcla tan bonita que deja el rastro de los papelitos de campeones después de celebrar un título. La última vez que Mestalla abrió sus puertas para celebrar un trofeo fue en mayo de 2004, con la segunda Liga de la 'era Benítez'. Cañizares reconoció a LAS PROVINCIAS que zarandea más el alma escuchar tu nombre coreado por 50.000 personas cuando ya has colgado los guantes: «Me emociona más ahora. Primero porque tengo más edad y estoy más sensible y lo segundo porque cuando eres futbolista eres un guerrero y llevas una coraza. A veces tus sentimientos no los transmites demasiado porque estás en plena batalla y ahora ya relajado, con la familia, lo vives de forma diferente».

Quince años sin celebrar un título son demasiados. En 2008 se decidió no ofrecer la Copa ganada al Getafe en el Calderón por la delicada situación del equipo en Liga, rozando el descenso, pero ningún jugador olvida la intensidad del aplauso que generan las gradas del viejo coliseo de la Avenida de Suecia cuando toca campeonar: «Si algo hemos recordado estos días es que Mestalla cuando se gana un título lo celebra por todo lo alto. Los jugadores del Valencia quieren ganar porque saben que tienen una afición que lo va a saber disfrutar. Es cierto que en ocasiones se pueden comportar de manera un poco injusta, o ser críticos, pero cuando se ponen a quererte no los para nadie. El aplauso que te da Mestalla no te lo da ningún campo de España».

Cañizares levantó en Mestalla el título más simbólico de su generación, el de la Liga de 2002 que cerró una época de sequía de tres décadas sin alzar el premio gordo de España. Aquella noche ante el Betis, en el último partido de la competición, estaba Jaume Ortí. «Yo también me acuerdo de la gente que ya no está con nosotros. Hay muchos valencianistas que no han podido vivir este momento de ilusión y me gustó mucho que Parejo se acordara de ellos en su discurso», apuntó.

El actual capitán no sólo simboliza el último título sino que su evolución también explica lo ocurrido en los últimos años, donde el Valencia ha completado su particular travesía buscando una identidad que parecía perdida y que, en esta nueva era como reza uno de los lemas actuales, se ha acabado encontrando: «Es el claro ejemplo de que cuando un jugador hace las cosas no del todo bien al aficionado no le gusta y cuando cambias y las haces bien la gente olvida y te pone donde te mereces. Él se ha merecido el perdón y el olvido de alguna actitud que no fue acorde con la categoría que él tiene. Todos cometemos errores y ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar de su compromiso y de su calidad. Ha sido de largo el mejor jugador del Valencia esta temporada y el centrocampista del año».

La vida ha cambiado mucho para el exportero desde que colgó los guantes. «Desde que se ganó la final mis hijas me pidieron venir al campo para vivir la celebración», relata con una amplia sonrisa para describir lo que ocurrió en su casa el sábado por la noche, una postal repetida en miles de hogares valencianistas: «Actué con la misma ilusión que todo padre, comprando camisetas antes de venir a Mestalla para la ocasión». En las celebraciones de la Liga de 2004 saltó a Mestalla con Lucas, ahora portero en las categorías inferiores del Real Madrid y que entonces no tenía edad para ser consciente de quien era su padre: «Mi hija mayor tiene 22 años y Lucas nació la semana que ganamos la primera Liga, en 2002. A Olivia también le dio tiempo de celebrar algo». La vivencia del domingo con la familia le puede ayudar para que sus hijas pequeñas comprueben que papá es una leyenda: «No me han conocido como futbolista y se han empezado a dar cuenta a partir de que les sorprendía que fuera a recogerles al colegio y viniera alguien a hacerse una foto conmigo. Saben que he jugado en el Valencia porque se lo han contado pero no se lo imaginan. Me buscan en Youtube pero no se quedan conformes porque no lo han visto. Un niño necesita ver con sus ojos la verdad».