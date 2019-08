Salva Ruiz entrena con el grupo a la espera de que se concrete su salida Salva Ruiz se ejercita con sus compañeros. / damián torres El canterano valencianista no cuenta para Marcelino y el Deportivo es el equipo mejor posicionado para lograr su cesión M. MORERA Lunes, 19 agosto 2019, 23:55

valencia. El canterano valencianista Salva Ruiz se entrenó ayer con el resto de sus compañeros a la espera de que se concrete su salida. El lateral volvió al club blanquinegro este mismo verano, pero no ha convencido a Marcelino y se le busca un nuevo destino para que pueda contar con los minutos de los que no dispondrá en Mestalla.

El equipo mejor posicionado para hacerse con los servicios de Salva Ruiz es el Deportivo de la Coruña, al que llegaría en calidad de cedido para disputar la categoría de plata. Para que se cierre el préstamo al club gallego, los de Riazor se tendrán que desprender de uno de sus dos laterales. La operación salida coruñesa parece más difícil de lo que parecía en un primer momento. El flanco izquierdo de la defensa del Deportivo está ocupado por Luis Ruiz, que llegó este mismo verano procedente del Lugo y Diego Caballo. Este último defendió la temporada pasada la camiseta del filial y partía como el futbolista con más posibilidades de salir del club. Sin embargo, en la primera jornada de segunda jugó como titular.

La otra novedad en el entrenamiento matinal del Valencia fue la vuelta al grupo de Kang In Lee tras superar sus molestias. Jaume Costa, que tuvo que ser sustituido a los 80 minutos durante el duelo contra la Real Sociedad, también entrenó con el grupo. Los de Marcelino iniciaron la preparación para la segunda jornada de La Liga, donde visitarán al Celta de Vigo. Ayer, los titulares realizaron trabajo de recuperación, para llegar en plena forma al segundo encuentro. Durante esta semana no está prevista ninguna sesión doble de entrenamiento, pero los futbolistas no gozarán de ningún día de descanso, aunque ya no realizarán ninguna doble sesión. El último día de trabajo será el próximo viernes, cuando también viajarán a Vigo para buscar la primera victoria de la temporada.