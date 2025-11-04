Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Camarero, «orgullosa» de Mazón: «Es un día difícil»
Sadiq, en un partido con el Valencia. AFP

Sadiq no se olvida del Valencia

El delantero, sin apenas minutos en su regreso a la Real Sociedad, contempla una posible salida en el mercado invernal y el club valencianista le mantiene como una de las opciones destacadas en su agenda

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:52

Comenta

Es un hecho innegable que el actual Valencia CF está carente de gol. No es su gran problema, pero sí uno de los hándicaps ... que marcan el pobre bagaje del presente curso, donde se ocupa posiciones de descenso. Aunque durante los meses de verano se barajaron numerosos nombres para reforzar el ataque, no fue hasta el último momento cuando se consiguió cerrar la llegada de Lucas Beltrán, además del parche ofensivo de Dani Raba, sin ser un '9' al uso. Ninguno de ellos está siendo protagonista ni relevantes. Y xon Danjuma y Hugo Duro parece no ser suficiente. Mientras, uno de los grandes deseos del pasado mercado, como fue Umar Sadiq, se sigue dejando querer y se contempla como uno de los posibles refuerzos de cara al próximo mes de enero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

