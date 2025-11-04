Sadiq no se olvida del Valencia

Es un hecho innegable que el actual Valencia CF está carente de gol. No es su gran problema, pero sí uno de los hándicaps ... que marcan el pobre bagaje del presente curso, donde se ocupa posiciones de descenso. Aunque durante los meses de verano se barajaron numerosos nombres para reforzar el ataque, no fue hasta el último momento cuando se consiguió cerrar la llegada de Lucas Beltrán, además del parche ofensivo de Dani Raba, sin ser un '9' al uso. Ninguno de ellos está siendo protagonista ni relevantes. Y xon Danjuma y Hugo Duro parece no ser suficiente. Mientras, uno de los grandes deseos del pasado mercado, como fue Umar Sadiq, se sigue dejando querer y se contempla como uno de los posibles refuerzos de cara al próximo mes de enero.

El Valencia no cierra la puerta a ningún fichaje, siempre que éste suponga una mejora para su plantilla. Dentro de la coyuntura deportiva y económica actual, Sadiq se postula a ser una de las alternativas a tener en cuenta. Su recuerdo en los meses que militó en Mestalla fue positivo, se pugnó por un posible regreso, pero la Real Sociedad se cerró en banda y tampoco la dirección deportiva realizó un esfuerzo desmedido con tal de plasmar un giro de guión.

Por ello, después de que en su regreso al Reale Arena no se le haya correspondido al nigeriano con las opciones que deseaba y se esté manteniendo como uno de los últimos hombres en la rotación del entrenador Sergio Francisco, ya contempla hacer de nuevo las maletas, sea de forma temporal o definitiva. Los apenas 92 minutos jugados condicionan -y mucho- al exvalencianista.

Fue vestido de blanquinegro donde reencontró sensaciones y volvió a sentirse futbolista, después de superar una larga lesión que le mantuvo en el dique seco tras firmar como txuri-urdin. 19 encuentros jugados y seis tantos anotados, algunos de gran importancia para acercar al Valencia hacia la permanencia. Todavía como una opción en el tintero, quien sabe si se repetirá el proceso, con el equipo valencianista en un contexto parejo al de entonces.