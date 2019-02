EL TÚNEL DEL TIEMPO Desde Rusia con fútbol De tres en tres al Spartak. #En la fase de grupos de la Champions 2002-2003, el Valencia ganó 0-3 en Moscú y 3-0 en Mestalla. / jesús signes EL TÚNEL DEL TIEMPO Di Stéfano mostró su enfado por la invitación valencianista a un Spartak mucho más rodado para jugar un amistoso: «No se les ocurra hacer esto otra vez» PACO LLORET Valencia Sábado, 23 febrero 2019, 10:54

El primer duelo oficial del Valencia contra un equipo ruso tuvo lugar en las últimas semanas de 1982. Después de eliminar al Manchester United y al Banik Ostrava, el club de Mestalla quedó emparejado con el Spartak de Moscú en los octavos de final de la Copa de la UEFA. El partido de ida no se pudo disputar en la capital rusa por culpa del frío invernal y se trasladó a Tiblissi, capital en la actualidad de la República de Georgia, y que acogió el encuentro por ofrecer una temperatura más adecuada. La expedición valencianista adoptó todas las precauciones posibles después de la mala experiencia sufrida en la eliminatoria anterior, cuando viajó a Checoslovaquia y sufrió numerosos contratiempos, desde la pérdida del equipaje hasta los retrasos. Ese cúmulo de adversidades obligó a una planificación exhaustiva en el traslado.

Pese al cambio de sede, el Valencia sufrió los rigores del invierno aunque en menor medida que si se hubiera disputado en el estadio Luzhniki y obtuvo un buen resultado al empatar a cero en su primer viaje a aquel país, conocido como Unión Soviética y que aglutinaba a múltiples repúblicas que son ahora independientes. Una de las principales novedades de aquel viaje fue la inclusión en la convocatoria de un jovencísimo Fernando Giner, con diecisiete años, como una medida de renovación adoptada por el entrenador, Miljan Miljanic, ante la pésima marcha del equipo en la Liga. Los valencianistas empezaban a ofrecer síntomas preocupantes después de haber superado el ecuador de la primera vuelta al encontrarse con dos victorias a tan solo dos puntos del farolillo rojo de la clasificación. Su última actuación antes de emprender viaje a Tbilisi fue una contundente derrota por 4-1 en los viejos campos de Sport del Sardinero en Santander.

Aquel Valencia camaleónico, pésimo en la Liga y fuerte en Europa, despachó con autoridad la eliminatoria ante el Spartak al imponerse en el partido de vuelta por 2-0 gracias a sendos golazos de Solsona y, especialmente el del malogrado Quique Moreno, que protagonizó una espectacular cabalgada antes de batir a Dassaev, guardameta internacional de la URSS, que años después fichó por el Sevilla. De aquel encuentro quedó una anécdota sobre las enormes dificultades que tuvo el responsable de la megafonía de Mestalla a la hora de leer correctamente los nombres de los jugadores visitantes. Las carcajadas y las reacciones de burla de la grada llevaron, cinco años después, a que el delegado de la expedición rusa leyera con impecable fonética la alineación. Los espectadores presentes se quedaron atónitos y no entendieron nada. El Spartak moscovita regresó a Valencia en el verano de 1987 para disputar un amistoso frente al equipo que, comandado por Di Stéfano, había regresado a Primera División. El encuentro fue un baile que finalizó con triunfo visitante por 1-5. El entrenador valencianista manifestó su contrariedad por presentarse ante su afición contra un rival que se hallaba más rodado porque estaba disputando la liga y porque no entendían de componendas ni amistosos. «No se les ocurra traer más a un equipo ruso en verano» sentenció a los directivos.

No andaba errado Alfredo di Stéfano y, buena prueba de ello fue lo sucedido en el verano de 1976, cuando por vez primera el valencianismo pudo ver en directo a un equipo de Rusia, en este caso fueron dos, porque aquella edición del Trofeo Naranja contó con la presencia del CSKA y del Dínamo de Moscú, ambos alcanzaron la final y se disputaron el título finalmente logrado por el CSKA, que se había impuesto al Valencia por penaltis en la semifinal la noche del célebre debut de Mario Alberto Kempes. El Dinamo venció al Hércules, el otro invitado a un torneo que, por única vez se disputó en el formato cuadrangular. Hasta entonces, los equipos de la Unión Soviética y el Valencia no se habían medido porque el azar en los sorteos de las competiciones oficiales lo había impedido y porque políticamente no estaba bien visto en aquella época su contratación para la disputa de amistosos.

El Spartak regresó por tercera vez a Mestalla, esta vez ya en el siglo XXI, con motivo de la fase de grupos la Champions en la campaña 2002-03. El conjunto entrenado por Rafa Benítez venció en ambos encuentros con claridad: 0-3 en Moscú, con goles de Juan Sánchez, Angulo y Mista. El mismo resultado se registró en el encuentro celebrado en Valencia gracias a los tantos de Sánchez por partida doble y Fabio Aurelio. Este club es el rival ruso que más veces se ha medido con el club valencianista y el de más tronío. El Zenit de San Petesburgo ha sido el último en cruzarse con el Valencia y el único que ha ganado en Mestalla. Sin duda, la mayor odisea vivida en tierras rusas se produjo el 11 de septiembre de 2001, cuando se produjeron los atentados a las torres gemelas en Nueva York y la expedición valencianista aterrizó en Odessa para jugar contra el Chernomorets. En un ambiente de confusión y de inquietud, el partido fue suspendido por la UEFA tras un complicado viaje. El Valencia regresó a Rusia la semana siguiente y venció por 0-1.