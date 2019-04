Roncaglia: «Nunca bajamos los brazos» Facundo Roncaglia, durante el partido contra el Rayo Vallecano. / EFE El defensa admite que su posición es la de central pese a haber jugado los dos últimos partios de lateral JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Sábado, 13 abril 2019, 00:43

A Facundo Roncaglia le ha tocado experimentar en primera persona los rigores de tener una plantilla demasiado ajustada para tres competiciones. Con la lesión de Piccini, a Marcelino no le ha quedado otro remedio que echar mano del argentino para solventar la posición de lateral derecho, con el fin de no saturar tampoco a Wass. En Vila-real el defensa se estrenó con el Valencia CF en competición europea pero mañana no podrá estar en Mestalla contra el Levante por acumulación de amonestaciones. La lectura más práctica de ese partido de cuartos de final de la Europa League la tiene clara: «Este es el resultado de no haber bajado los brazos».

El vestuario del Valencia trata de abarcar todos los frentes y se muestra comedido a la hora de pensar en qué rival sería el más idóneo para el cruce de semifinales, si el Arsenal de Emery o el Napoles de Albiol. En el Valencia se ve con mejores ojos, por el sistema de juego, el Arsenal como rival en la próxima ronda, aunque Roncaglia echa el freno: «Primero quiero pasar, luego que venga cualquiera». A pesar de la prudencia, el defensa blanquinegro no oculta la alegría del vestuario por ese 1-3 contra el Villarreal: «. Estamos muy contentos, la eliminatoria todavía está muy abierta. Sabemos que los partidos duran 90 minutos. Hay momentos en los que toca sufrir y hay que aguantar, para aprovechar las contras y ser efectivos».

Sobre su ubicación en el campo, pegado a la banda donde evidentemente su rendimiento es sensiblemente inferior, Roncaglia lo admite sin tapujos: «Trato de hacerlo lo mejor posible. Mi puesto es el de central, pero si tengo que echar una mano no tengo ningún problema en colaborar en lo que necesite el equipo».

De cara al encuentro de este domingo contra el Levante, el jugador se muestra esperanzado: «Siempre es bueno ganar -dice en referencia a lo de Vila-real­-. Viene el derbi. Es un partido importante. Queremos seguir peleando por estar entre los cuatro primeros. No hay que bajar los brazos porque tenemos mucha ilusión de pelear por el cuarto puesto. Sabemos que queda bastante todavía en la Liga. No es fácil ganar».