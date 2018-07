Rodrigo vuelve tras recortar las vacaciones Rodrigo Moreno, trabajando en El Saler. / instagram/rodrigom_91 El delantero ha tenido 17 días de descanso y se entrena en solitario en El Saler antes de viajar a Suiza junto al resto del equipo LOURDES MARTÍ Jueves, 19 julio 2018, 01:15

Entre la imagen de Rodrigo abandonando entre lágrimas con la camiseta de la selección el estadio Olímpico Moscú y la de ayer sentado sobre los balones de fútbol en uno de los campos de El Parador de El Saler han pasado 17 días. Esas fueron las vacaciones del delantero internacional esta temporada. Sus compañeros han descansado un mes más que él. El plan de Rodrigo es incorporarse mañana al trabajo junto al resto del equipo en Suiza. Estaba previsto que así fuera pero desde el Valencia valoran su esfuerzo. Allí también volverá al trabajo Kondogbia, que pidió pidió permiso al club para ausentarse por motivos personales. El éxito es, para Rodrigo, que cumplió 27 años en marzo, fruto del trabajo. Y en eso está. La pasada campaña batió la portería rival en 19 ocasiones, récord personal. Era su cuarta temporada en el Valencia y después de que el club desembolsase 30 millones por él, quedarse con cuatro goles en su primer año y siete en las dos siguientes, no podía fallar.

Con Marcelino, Rodrigo superó las 18 dianas de su mejor año en el Benfica. Pero no sólo reconquistó a la grada con números. También con gestos. La imagen del hispano-brasileño después de marcar en Mestalla contra el Barça con la peluca naranja y los brazos señalando el cielo evocando a Jaume Ortí ha pasado a la historia. Rodrigo arranca la temporada del Centenario con ganas de más. Si lo hará como blanquinegro o no lo dirá el mercado. El club no varía su discurso: «Claro que Rodrigo tiene un precio. Vale 120 millones, que es el precio de su cláusula de rescisión», explicaba Mateo Alemany. Mensaje contundente para los clubes interesados.