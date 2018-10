Rodrigo Tarín: «Vamos a ir a por el partido pero esperamos al Valencia más peligroso» El futbolista de Chiva empezó en la cantera del Valencia, se curtió en La Masía y ahora vuelvea su tierra: «Para míes un sueño poderjugar en Mestalla» HÉCTOR ESTEBAN Jueves, 18 octubre 2018, 00:59

Rodrigo Tarín Higón (Chiva, 5 de julio de 1996) es el nieto de Fabián 'el de la droguería'. Por el lado materno, su abuelo Vicente, era un tipo recio y de manos trabajadas. Un referente del tiro y arrastre en Chiva. Su padre, Rodrigo, no lo hacía mal en la tierra -por decir algo- el campo de tierra del campo de Vista Alegre. Defender el rojo y azul del equipo del pueblo era un orgullo. El niño, el mayor de tres hermanos, fue tozudo y paciente con el fútbol. Su madre, María José, alargó el momento lo máximo que pudo. Vivir en un pueblo tiene sus inconvenientes y el fútbol base casi nunca está a mano. Hasta los ocho años no habría botas ni balón. Rodri, al soplar las velas de su octavo aniversario, sólo pidió un deseo: quiero jugar al fútbol. Sus padres cumplieron con la promesa.

El primer capítulo de la aventura fue a lo grande. Su primer equipo fue el Valencia. Y de ahí dio el salto al Barcelona. Tarín entra dentro de esos 'niños robados' de La Masía a la Academia de Paterna. Una ofensa 'culer' que todavía no ha sido perdonada por el valencianismo. Curtido en Barcelona, internacional en categorías inferiores y ganador de la Youth League. La carrera de Rodri Tarín navegaba en la cresta de la ola.

La temporada pasada, entre lesiones y circunstancias no pasó un año fácil en el Barcelona B. La confianza de García Pimientas en los últimos partidos fue fundamental para entrar en la rueda. Terminó contrato y el Leganés llamó a su puerta. La victoria del equipo ante el Barcelona de Messi, su debut en primera, cambió su suerte. El sábado llega a Mestalla con 270 minutos a la espalda en la máxima categoría. En Chiva, tierra de toreros, ya se ven camisetas con el dorsal 28 del Leganés a la espalda. La chavalería tiene un nuevo ídolo: Rodri Tarín.

-Debutó en primera a lo grande: ante el Barcelona y con victoria. Ahora llega a su tierra. ¿Cómo llega usted y el Leganés a Valencia?

-He jugado enteros los tres últimos partidos -dos victorias y una derrota- y la verdad es que llego muy motivado a Valencia. Para mí es un sueño poder jugar en Mestalla contra el Valencia, que es donde yo empecé. Afrontamos el partido muy motivados tras los últimos resultados y con el objetivo de puntuar.

-El partido ante el Barcelona cambió su suerte.

-Cuando juegas contra un equipo de ese nivel y cuando las dinámicas del equipo son buenas siempre es una ayuda a nivel personal. La verdad es que fue una gran suerte para mí ganar. Conocer a Messi o a Suárez al haber estado en el Barcelona no es una ventaja porque tienen recursos para cualquier momento. Tienen acciones inesperadas.

-No sé si era el mejor partido para debutar pero le ha servido para tener la confianza de Pellegrino.

-Debuté porque la circunstancias eran las idóneas. Faltaban compañeros y Pellegrino ya me había dicho que en el momento me tuviera que dar la oportunidad lo haría. Coincidió que fue contra el Barcelona.

-Se habló de una posible salida en verano en forma de cesión pero al final Pellegrino apostó por usted.

-Hablamos de la situación porque había muchos jugadores en mi puesto. Decidimos que me quedara. La oportunidad por suerte se dio más pronto de lo que esperaba y realmente lo que tengo es ganas de aprovecharlo.

-¿Qué recuerdos guarda de su paso por la cantera del Valencia?

-Todos positivos, es el club de mi tierra y de mi ciudad y al final sólo tengo palabras de agradecimiento.

-La temporada pasada no lo tuvo fácil en el Barcelona B.

-Fue difícil. Tuve una lesión de cruzado y luego otra en un pie. No quiero que mi último años empañe mi etapa en el Barcelona pero es cierto que no terminaron de ir bien las cosas por varias circunstancias. Entrenas bien, al mismo nivel y ves que no cuentan contigo. Es doloroso. Seguí trabajando, llegó García Pimienta y aproveché la oportunidad.

-¿Le sorprendió la llamada del Leganés?

-Tras una temporada muy difícil, hubo momentos que daba por supuesto que un primera no saldría. Pero acabar contrato y los buenos partidos ante el Cádiz y el Sporting me vinieron bien.

-¿Qué espera del Valencia de Marcelino?

-Al final es un equipo Champions, en Mestalla, con presión y la obligación de ganar. Vamos a ir a por el partido y esperamos al mejor Valencia y más peligroso. Es un equipo de Champions y hay que estar preparados.

-¿Su padre le da muchos consejos?

-Siempre me ha apoyado. Hablamos mucho de fútbol pero no es alguien que se meta a dar consejos.

-Su madre sufre mucho.

-Muchísimo. No puede ver los partidos.

-En Chiva los niños ya lucen la camiseta de Rodrigo Tarín.

-He crecido allí, mi familia es de Chiva y para mí es todo un orgullo.

-Su madre le dijo que hasta los ocho años se olvidara del fútbol.

-Somos tres hermanos, muy seguidos y para ellos era imposible llevarme. Yo quería jugar mucho antes. Me dijo hasta los ocho años, nada, y no se lo volví a repetir. Cuando los cumplí, lo pedí. No tuve otra opción.

-¿A nivel personal que le pide a la temporada?

-Sumar minutos porque tengo mucho que mejorar y a nivel colectivo lograr la permanencia.