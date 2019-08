Rodrigo quiere quedarse en el Valencia Marcelino charla con Rodrigo antes del entrenamiento de ayer en Paterna. / damián torres El delantero sigue en la agenda de varios equipos de la Premier en el último día de mercado en Inglaterra | Marcelino confía en que el internacional arranque la temporada con sus compañeros pero no puede asegurar que no se realice una venta JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Jueves, 8 agosto 2019, 01:40

Rodrigo se quiere quedar en el Valencia. Así de rotundo se mostró una de las personas más cercanas al brasileño cuando fue preguntada por esta redacción sobre la situación del brasileño. Con el resto de variables fuera del control del delantero, si se aplica la ley del fútbol de que los futbolistas juegan donde quieren Rodrigo será uno más en la presentación del sábado en Mestalla y en el primer partido de la Liga frente a la Real Sociedad. Eso sí, el gran asterisco hasta esta tarde, a las seis en España, será el mercado de la Premier puesto que el internacional sigue estando en la agenda de varios clubes ingleses que afrontan las últimas horas del libro de pases con huecos en su delantera o con el peligro de que alguno de sus puntas aparezcan en otra operación y tengan que reaccionar con rapidez. El temido 'efecto dominó' es el que obliga a contener el aliento hasta que suene la campana.

Tras dejar de lado la opción de fichar por el Nápoles, en un inicio del mercado donde la carta que publicó Rodrigo en sus redes sociales tras la celebración de la Copa del Rey sonaba a despedida, al delantero se le ha visto totalmente comprometido desde el inicio del trabajo aunque ha estado protegido y lejos de los focos. Por ejemplo, no atendió a entrevistas en la estadía en Crans-Montana y ni siquiera ha sido uno de los jugadores elegidos para hacer declaraciones tras los amistosos o en las presentaciones oficiales, como la de ayer con un nuevo patrocinador para el club. El turno fue para Wass en Paterna, que dejó claro el sentir de la plantilla cuando el danés fue preguntado si espera tener al brasileño como compañero en la inminente temporada: «Es algo que depende del club y de él. Para nosotros es un jugador muy importante y quiero que siga aquí. Es un futbolista top pero es una decisión de Rodrigo y del Valencia».

Marcelino, que confesó en Leverkusen por si alguien aún no lo sabía que es una persona muy reflexiva y que analiza todas las situaciones, tuvo ayer gestos de cercanía con Rodrigo antes del entrenamiento. No fueron, ni mucho menos, los únicos del verano pero en días en los que la carga del entorno se espesa, el apellido Rodrigo se ha multiplicado en los últimos días en los tabloides ingleses, toda piedra hace pared. Tras su animada charla, cuando el jugador fue a unirse con el resto de compañeros que ya estaban corriendo, el asturiano le pegó un buen empujón por la espalda.

El Manchester United es uno de los equipos que busca apuntalar el ataque antes del cierre de pases

En el cuerpo técnico confían en que Rodrigo, como es el deseo del futbolista, no saldrá del Valencia pero saben que no pueden poner la mano en el fuego asegurando que, ante una oferta millonaria, la entidad no vaya a realizar una venta. Así quedó claro en la última reunión en Singapur entre Peter Lim y Mateo Alemany, donde el director general tuvo que explicar los motivos de no atender las opciones de salida de jugadores como Diakhaby, por el que clubes como el Wolverhampton estaban dispuestos a llegar a los 40 millones. La respuesta del gestor, suscrita por Marcelino y Longoria, fueron criterios deportivos y, en el caso del francés, la creencia de que esta temporada es la de su consagración y que, una vez superada, su valor de mercado será muy superior a esos 40 millones. El mercado de la Premier, con los 88 millones que ha pagado el United al Leicester para hacerse con los servicios del defensa Maguire, ha dejado claro hace mucho tiempo que cualquier tope puede rebasarse.

Precisamente son los 'red devils' los que pueden animar el mercado de delanteros en las últimas horas. El United, club con el que Peter Lim tiene una cercanía por amigos y negocios, quiere apuntalar su juego ofensivo dando salida a Lukaku y realizando un fichaje. Al cierre de esta edición, Llorente y Dybala era dos opciones. En el caso de decantarse por el español, el Tottenham entraría en el mercado en la búsqueda de un delantero, en el que ya están Everton, Chelsea o Leicester.

El Atlético, atento

En el seno del Valencia se considera que salvar el muro de la Premier aseguraría en un 95% que ningún jugador franquicia del club saldría en el resto de mercados europeos. Siempre hay que dejar un porcentaje libre puesto seguirán abiertas otras ligas importantes. La siguiente en cerrar será la Serie A italiana, que baja la persiana el domingo 18 de agosto mientras que en el resto de grandes competiciones como Alemania o Francia la fecha es similar a la española, el lunes 2 de septiembre. Dentro del mercado nacional, el club que más atento está a cualquier situación con Rodrigo es el Atlético, puesto que el delantero encaja en el perfil que busca Simeone para fichar una guinda que equilibre su plantilla. Más allá de sus facetas como delantero, el técnico valora del valencianista su visión a la hora de jugar con los espacios.

Traspasar a Rodrigo al Atlético, un rival directo por la Champions, no entra en los planes del Valencia aunque el club sí que está obligado, por la amenaza de la Premier, a tener el mercado de delanteros peinado. En la lista aparecen ofrecimientos 'made in Mendes' como el del jugador del Atlético Ángel Correa, aunque en el cuerpo técnico, y en la mente de Alemany, en el caso de tener que hacer un movimiento gusta más el perfil de Thauvin.