El Valencia volvió a entrenarse ayer por la tarde en la ciudad deportiva y toda la atención se la llevó Rodrigo. El delantero sufrió un susto en Huesca al notar molestias en el tobillo por una entrada. Marcelino aclaró tras el encuentro que lo del delantero no era nada serio y ayer, efectivamente, Rodrigo no precisó atención médica y el jueves estará en el once inicial. El equipo se ejercita de nuevo esta tarde, hablará a los medios Coquelin y mañana Marcelino y Gayà.