Rodrigo y Kang In vuelven a Paterna pese a no saber si seguirán en el Valencia Marcelino da órdenes a la plantilla ante la atenta mirada de Paulista y Kondogbia. / jesús signes Marcelino recupera a los internacionales Parejo, Gayà, Guedes y Wass, mientras el campeón sub-20 Manu Vallejo acorta sus vacaciones LOURDES MARTÍ VALENCIA. Martes, 16 julio 2019, 01:23

El reloj todavía no marcaba las ocho de la mañana cuando Rodrigo Moreno aparecía por Paterna. El delantero se disponía a hacer frente a su 'día 1' de la 2019-2020. Se enfundó la nueva ropa de entrenamiento, se remangó (todavía más) los pantalones cortos y se puso de nuevo a las órdenes de Marcelino. «El día 15 vuelvo a entrenar con el Valencia y veremos lo que pasa. Llegaré allí con la intención de seguir y de hacerlo lo mejor posible», dijo a principios de este mes en un acto en Andorra. Lo tenía claro el ariete. Ayer iba a incorporarse al trabajo. Lo que ocurra hasta el cierre de mercado a finales de agosto es una incógnita. Lo que sí que parece haber descartado el hispano-brasileño es defender el escudo de algún equipo de fuera del país. O al menos así lo afirmó el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis en el Corriere dello Sport: «Es un futbolista que nos gusta muchísimo, pero prefiere quedarse en España».

El que casi seguro hará las maletas es otro que volvió ayer al trabajo, Kang In Lee. El mejor jugador del Mundial sub-20 se marchará en busca de los minutos que Marcelino todavía no le ofrece. Pero la de él es una cuestión que tanto el Valencia como su agencia de representación se toman con calma. Con una cláusula de 80 millones, el club puede estudiar tranquilamente cuál es la mejor opción de futuro para un chaval de sólo 18 años que llegó con diez a la Academia desde Corea del Sur. Durante el verano, sus agentes se han citado en varias ocasiones con miembros de la secretaría técnica del Valencia. Pablo Longoria y Mateu Alemany los han recibido juntos y también por separado casi semanalmente. No le faltan equipos de Primera interesados en él. Al Levante, entre otros, se ha sumado el Mallorca, club que el director general del Valencia dirigió.

Seguro que ayer, cuando Kang In corría por el viajo cauce del río Turia junto a sus compañeros, le daba vueltas al asunto. El que ha tenido un verano más tranquilo que el anterior fue otro de los que volvió al trabajo, Gonçalo Guedes. El portugués todavía está saboreando el campeonato de la Liga de las Naciones que conquistó su selección gracias a un gol suyo precisamente a uno de sus nuevos compañeros, Cillessen.

Los otros futbolistas citados para ponerse de nuevo a las órdenes de Marcelino en la jornada de ayer fueron Wass, que jugó con Dinamarca, Gayà y Parejo, aunque este último ha trabajado al margen desde la semana pasada. Otro que también que ha acortado sus vacaciones es Manu Vallejo. Sólo han pasado 15 días desde que se proclamase campeón junto a Carlos Soler del Europeo sub-21 pero quiere ganarse la confianza de Marcelino a base de trabajo. Hoy seguirán las dobles sesiones.