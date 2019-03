Rodrigo y Guedes, los dos polos del Valencia El portugués sufre al no sentirse tan determinante y acusa los pitos de la grada mientras otros puntales como Parejo, Gayà o Neto sostienen al equipo Sábado, 9 marzo 2019, 00:56

VALENCIA. El juego de las diferencias en noventa minutos. A Marcelino, por ejemplo, le enfadó que su equipo pasara del cielo al infierno en el mismo partido. «No puede ser», repetía el técnico después de dejar con vida, con mucha vida, al FC Krasnodar. Treinta y cinco minutos de puro vértigo y Mestalla volando. Luego, el juego plomizo, un error tremendo en defensa y la grada decaída y estupefacta por la resurrección de los rusos. Más diferencias. Rodrigo Moreno y Gonçalo Guedes. Dos faros del proyecto, uno iluminado y el otro sin fuerza para alumbrar. El primero marca un golazo, repite y hace levitar a Marcelino con un abrazo 'made in' grupo de capitanes patentado anteriormente por Dani Parejo. Al segundo no le funcionan sus arrancadas; el balón le rechista y por si fuera poco, escucha los primeros pitos del respetable desde que se pusiera la camiseta del Valencia en la 2017-2018.

Rodrigo se marchó del partido en el minuto sesenta. Con la situación bajo control (2-0), Marcelino empezó a pensar en la visita de mañana a Girona. Todavía resonaban los aplausos al hispano-brasileño cuando Claesson inutilizó la postura de Neto. Aún faltaba media hora de juego por delante, pero nadie del Valencia ni tampoco del Krasnodar supo igualar la gran actuación de Rodrigo. Por ello el delantero está en el equipo ideal de la jornada de la Europa League y también por su doblete acabó siendo el mejor jugador de la ida de los octavos de final. «Ganamos la primera batalla y ahora nos falta hacer un gran partido en Rusia para seguir en esta competición que tanto nos motiva», escribió ayer el hispano-brasileño respecto a la Europa League. Rodrigo está bendecido. Se inventa un derechazo contra el Athletic y ante el Krasnodar cabalga al contraataque con amigos pero acaba definiendo él mismo. Le sale todo. Suma cuatro tantos en sus tres últimos partidos; once desde que arrancó la competición en agosto. El gol en el derbi contra el Villarreal le abrió la mente y el triplete copero del día del Getafe le recordó que es el futbolista que estuvo en el Mundial por su tremenda pasada temporada.

También acudió Guedes a la Copa del Mundo por su formidable irrupción en la Liga española. El Valencia disfrutó del luso estando cedido por el PSG y luego pasaría el verano batallando con el club parisino para quedárselo en propiedad. Varias reuniones después y cuarenta millones de euros -el fichaje más caro de la historia del club- lo hicieron posible. El valencianismo y Guedes, un matrimonio que fue perfecto y apunta a que lo será pero se encuentra en un período difícil. De hecho, al portugués se la clavaron algunos silbidos cuando fue sustituido el jueves. Las imágenes no mienten: Guedes refugiado en el banquillo bajo la camiseta y visiblemente afectado. No sólo por los pitos, sino porque según explican desde el vestuario no se siente tan determinante como el año pasado y tiende a una precipitación improductiva.

Rodrigo: «Nos falta hacer un gran partido en Rusia para seguir en este torneo que tanto nos motiva» Kang In, fuera de la lista por cuarta vez consecutiva, lleva 15 minutos en los últimos diez partidosCarlos Soler: «Tenemos muchos retos por delante y es un final de temporada muy bonito»

Guedes marcó su último gol con el Valencia en la jornada 38 del curso anterior. En la que nos ocupa, entre una pretemporada que no fue tal y la lesión, el luso no está brillando. En el club, en cualquier caso, no tienen ninguna duda de que Guedes acabará siendo clave en la recta final de la campaña y recuerdan, no está de más, que el futbolista cumplió hace tres meses los 22 años.

Al calor de Rodrigo y esperando a Guedes, el Valencia afronta un final de temporada «muy bonito». La definición es de Carlos Soler. «Tenemos muchos retos por delante y estamos en uno de los mejores momentos, si no el mejor», amplió el canterano. Marcelino sólo tiene a Ezequiel Garay en la enfermería y un buen número de jugadores (Parejo, Gayà, Neto, Gabriel Paulista o Roncaglia) dando un extraordinario rendimiento. Otros como Piccini, Kondogbia, Gameiro o Lato han ido de menos a más. Jaume tiene su papel reservado para la gran final de Copa contra el Barcelona y seguramente la situación de Kang In Lee sea uno de los asuntos más espinosos en esta fase de la temporada. El coreano sólo ha jugado 15 minutos (ante el Celtic en Mestalla) de los últimos diez encuentros.